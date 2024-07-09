小七展店無上限 全家董座：鎖定範疇經濟 兵分四路迎戰

全家（5903）董事長葉榮廷9日表示，超商要提高效率有兩條路，一是規模經濟，藉由家數增加分擔更多的固定成本，一是範疇經濟，強調的是商品的多樣化，透過多元產品擴大營收與業績。全家除了針對既有的服務做優化，另有四大方向是未來將擴大進行的，包括手搖飲、健康志向、居家便利，以及新住民相關。藉由增加商品的多樣性，可望提高單店成長動能。

統一（1216）集團董事長羅智先日前表示，7-ELEVEN展店沒有天花板，全家作為7-ELEVEN主要競爭對手，如何看待超商持續大展店。葉榮廷表示，超商店數能一直開下去主要的理由來自需求。台灣的零售已經進入非常複雜的競合關係。舉例來說，全家和蝦皮、momo既競爭也合作，就連FB、YouTube、TikTok未來都可能是超商的競爭對手，所以還是要回歸到滿足消費者的需求，才能創造競爭力。

全家上半年營收510.22億元，年增6.64%，葉榮廷表示，上半年營收成長動能部分來自展店，淨增加約24店，但主要還是靠既有店業績成長，動能來自鮮食，其中三明治因與網紅聯名，業績大增，麵包和冷藏鮮食也成長5~10%。

展望下半年，葉榮廷認為，大環境仍延續高、大、強的經營條件，包括高齡化、大缺工、強競爭，因應方式仍是回歸以消費者需求為核心，才能找到好的解決方案。除了聚焦市場上的新需求，也關注在新科技和新生活影響下，需求發生的轉變。以手搖飲為例，台灣手搖飲一年賣出逾10億杯，全家瞄準千億市場，今年春季推出「搖搖茶吧」手搖系列飲品後，帶動整體私品茶現做茶飲銷售年增2成，顯示新品可以滿足全家消費者的需求。

全家也聚焦健康議題有關的商品，除了CLEAN LABEL少添加潔淨標章，接下來還將推全穀標章的認證。健康志向的系列商品將聚焦高蛋白、高纖、減糖，以回應不同消費者的需求。同時在APP新裝健康儀表板，讓超過1800萬的會員都可以藉此管理健康。

在居家便利方面，考量台灣家庭單戶1~2人的數量已有400多萬戶，晚餐居家料理的需求和大家庭成員不同，全家也在思考如何針對此做出回應，先前曾推出fami煮煮，近期再推食食購。另就東南亞的新住民人口持續上升，衍生新的需求，全家也透過馬尚煮等東南亞口味關東煮，以及更便利的溝通工具滿足需求。

至於大缺工時代，便利商店在人力的挑戰不可避免。葉榮廷表示，隨著人口老化，國內高齡族的勞動參與率不斷提升，不過，即便提升後也僅由不到10%提升到10%以上，遠低於韓國的30%、日本26%、和美國等國家。全家將打造樂齡友善職場，在店鋪端也會透過勞務裂解、AI來偕同處理，讓店員可以做更多的顧客服務。

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