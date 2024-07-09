金車第三代！八年級李家迪接下伯朗咖啡館改裝重責 打造新品牌概念

金車集團第三代八年級生李家迪，擔下金車集團旗下伯朗咖啡館改裝重責大任，她洞查咖啡廳未來的趨勢，打造新品牌概念，從品牌識別、內裝風格到菜單，以年輕、生活感、現化感，打造伯朗咖啡新店型，要領軍在紅海市場中走出一片天，預計下半年再展出第2家概念店。

金車集團一直相當低調，副董事長李玉鼎對家人非常保護，育有3女2子很少讓孩子們曝光，第三代長孫女李家輔早就進入集團任職，妹妹李家迪畢業於紐約大學經濟學，進入集團工作有5年的時間，喜歡咖啡事業所以選擇轉調到伯朗咖啡打拚，擔任咖啡事業部品牌主任，負責伯朗咖啡全品牌。

李家迪認為，台灣的咖啡市場已經相當成熟，競爭者也愈來愈多，面對國內的咖啡館不斷轉型，要在市場中開拓出新商機，必須要進行大規模的改變，伯朗咖啡館概念店全面翻新，要吸引更多年青人目光，大膽玩威士忌桶陳咖啡及咖啡調酒， 打造最「咖醺的咖啡廳」，這次斥資3千萬元進行改裝，期望帶動新客與多元客層，初步規劃未來還有12家店將陸續改裝。

李家迪進一步分析，台灣咖啡市場已臻成熟，競爭者也越來越多，伯朗咖啡館第一家全新概念店選擇在台北市中山區南京東路商圈，打造出寬敞、愜意的咖啡體驗空間，搭配多元且極具生活態度的餐點，以及南京概念店獨家販售的飲品，包含桶陳酒香咖啡、咖啡調酒等，樹立台北跑咖新地標，從品牌識別、內裝風格到菜單皆一展新風貌，帶來更加年輕、有生活感與現代感的品牌印象。

伯朗咖啡館為滿足更多元、多變的消費者需求，展開伯朗咖啡館概念店重造計劃，計畫導入新客群，轉化為品牌未來營收成長動力。整體自品牌精神象徵的「Mr. Brown伯朗先生」為始，改採更有溫度的手繪插畫風格，讓形象更加貼近消費者生活。

李家迪表示，近幾年觀察到年輕世代消費者習慣與過去大不相同，轉型迫在眉睫，藉由第一線同仁反饋消費者建議，與長年數據蒐集與經驗累積，期待帶給台灣咖啡市場目前國際正流行的新想法。也希望傳遞伯朗咖啡館的新生活態度，空間寬鬆、氛圍輕鬆、心情放鬆」。也因此，概念店每個細節都經過精心設計，以號稱「最鬆」咖啡館，提供消費者生活與藝術結合的舒適體驗。

李家迪進一步分享，金車集團副董事長李玉鼎對於這次轉型的期許，伯朗咖啡館一直以來都致力於為消費者提供高品質的咖啡和舒適的環境。台灣咖啡館分布集中北部為主，此次概念店開幕，不僅是對品牌的一次升級，更希望通過這個全新的空間好好熱身，未來進一步優化展店策略。伯朗咖啡館要繼續秉持“Always be there”的品牌精神，將咖啡與美食帶入每個人的日常。 金車三代八年級生李家迪，擔下金車集團旗下伯朗咖啡館改裝重責大任。黃淑惠攝 歡迎來伯朗先生的家！伯朗咖啡館概念店全面翻新。業者提供 伯朗咖啡大膽玩威士忌桶陳咖啡&咖啡調酒 打造最咖醺的咖啡廳。黃淑惠攝

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