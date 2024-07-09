AI與商辦市場有關？仲量侯文信：黃仁勳帶動台灣能見度

仲量聯行今日舉辦2024年第二季季報記者會，展望下半年，商業不動產部董事總經理侯文信表示，預期將延續上半年市場熱度，但政府是否進一步以金融政策限制資金動能值得關注。另外，對於AI與房地產關聯，他提到，黃仁勳熱潮帶動台灣能見度變高，確實有些外資詢問台灣商用房地產。

值得注意的，侯文信提到，企業愈來愈重視自用大樓永續規劃，綠相關配套措施對爭取租戶更為關鍵。仲量聯行針對供租賃的65棟A級商辦調查中，29棟商辦大樓已獲綠建築認證或候選，占57%租賃總供給面積；尚未取得綠建築認證或候選的供租賃商辦大樓則有36棟，占43%租賃總供給面積。相對於綠建築認證規劃日漸成長，提供綠電方案的供租賃A級辦公室仍相對稀缺，已提供綠電方案僅有13棟，占29%租賃總供給面積。

侯文信指出，受新供給釋出及企業追求高品質辦公空間需求推動，第二季台北市核心商業區 A級辦公室租賃成交量達到1萬517坪，季增幅約53%，年增幅約240%。下半年企業仍追求高品質辦公空間，預期新供給持續穩定去化，空置率將緩降，帶動平均租金有機會微幅上揚約1-2%。

北市核心商業區四大商業區中其他商業區 (主要為松江南京及西區) 成交量體占比45%為最高，信義商業區則以44%緊追在後。觀察需求來源趨向多元化，過去一年以科技及醫藥生技產業為主，本季則以航空相關產業為主，其次為零售相關及財務金融業。

資金面上，仲量聯行分析，政府鼓勵台商資金回流，台灣全體銀行存款餘額每年增加約3兆，2023年存款餘額年增率達到6.2%。另中央銀行統計今年五月銀行承作購置不動產放款月成長1326億，達到16.84兆，年增率達到7%。且景氣回溫、AI題材帶動資通視聽產業外銷成長等因素，商業不動產市場上半年交易火熱，整體交易額超越2023上半年，合計為711億元，成長約19%。

以資產類別來看，受惠AI題材產業鏈需求快速成長，上半年廠房暨物流中心交易額218億元最多，占比33%，超越該類2023年全年交易額。此外，商辦需求仍旺盛，以205億占比31%為上半年交易額次高，最大筆交易為璞永等開發商於第一季以131.3億元購入台北市芙蓉大樓；除開發商看中舊商辦改建增值潛力。自用型買方仍關注商業區辦公大樓規劃未來重建自用，如佳旺資本於今年二月以12.8億元購入力麒建設舊總部大樓。

第二季累計交易額則達351億元，同季度交易額為十年來次高。本季廠房暨物流中心交易額亦為最多，達185億元，年增277%。由於工業用素地需求旺盛、供給較少，價格水漲船高，部分開發商及企業以購入舊有廠房重建，作為資產增值策略；預計景氣持續擴張將會進一步帶動工業類型產品交易。

以購置不動產目的來看，資產重整再開發為大宗，占總成交金額49%。科技及製造業等自用型買家亦於第二季持續購置廠房暨物流中心、廠辦及商辦，合計自用型不動產投資額達到168億元，占總成交額27%。

土地交易方面，上半年合計約857億交易額，年成長77%，以住宅用地為大宗，累計金額達387億，占上半年交易額比例之45%，主要買方為開發商購入存貨。本季度開發商獵地熱度不減，累計交易額則新台幣365億，與去年同期相比成長23%，以住宅用地175億及商業用地127億35各占第二季交易額之48%及35%。

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