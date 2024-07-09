金車第三代操刀改裝 伯朗咖啡館展新風貌搶年輕客

金車旗下伯朗咖啡，為台灣唯一一家從即飲咖啡跨入咖啡館的品牌，今年首次進行大幅度改裝，率先改裝南京概念店，此為金車第三代李家迪操刀，主導店舖設計與伯朗先生手繪風格化，客群不但更年輕化，客單價更從150至200元，提升至300至400元。

伯朗咖啡館高峰期曾開出逾70家店，不過經歷改善店舖體質，目前店舖數已縮減至13間。李家迪今天出席媒體交流會時表示，近年來台灣咖啡市場已臻成熟，競爭者越來越多，為了滿足現代消費者需求，展開伯朗咖啡館概念店重造計畫，投資新台幣上千萬元改裝南京概念店，近期開幕。

李家迪指出，該家店從品牌識別、內裝風格和菜單都展現全新風貌，不但提升客單價，從原本150至200元，到現在300至400元，客群年齡也從平均40歲降低至20多歲。

另外，該店餐飲和飲品也做大幅度突破，從過去以三明治和義大利麵為主的輕食設計，改為更精緻的歐美風格菜單為主打。李家迪說明，未來獲利來源將不光只有咖啡餐點，也會推出會議室租借，以及打造「咖啡實驗室」，之後該空間將舉辦許多活動，經營方式若成功，其他門市也有望導入。

李家迪認為，許多連鎖咖啡館拓展店鋪，經營模式都是一制性，未來伯朗咖啡館將會在個別區域打造客製化門市，展現出不同氛圍，尤其大家喝咖啡都希望買體驗，能有咖啡講解和互動性很重要，因此南京概念店1樓特別規劃精品手沖吧，希望為消費者與咖啡師創造交流和互動體驗。

李家迪也提到，未來展店模式，若是大型門市，將改裝成概念店，呼應周遭消費族群需求，另外目前也有小型外帶店，以及觀光型門市如宜蘭頭城城堡咖啡館，都會因應不同區域做特色改造。

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