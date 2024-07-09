小七喊出每月增百家門市 全家：消費需求是關鍵「讓客人不要離開我」

統一超7-ELEVEN喊出會持續以每個月新增100家門市以上目標前進，面對挑戰，「超商二哥」全家仍老神在在，以每年淨增加150店為目標，董事長葉榮廷表示，即使面對競爭，還是只有回到消費需求才是關鍵，「讓客人不要離開我」。

全家6月營收87.96億元，年增僅4.36%，葉榮廷表示，主要因為有19天下雨，而超商經營受天氣影響遠遠大於景氣，而全家累計上半年營收510.22億元，年增6.64%。

葉榮廷指出，上半年雖然新開98店，但也關掉不少表現相對不佳的店，因此僅淨增加24店，主要營收成長動能來自既有店，其中鮮食表現最好，三明治成長30%。

葉榮廷表示，未來超商經營上仍要面對「高齡化」、「大缺工」、「強競爭」三大挑戰，其中在強競爭方面，只有以消費需求為核心，才會有比較好的解決方案，但如何找到新的需求，以及新需求是否會有大的轉變，這兩方面都要帶著預測成分，有很大的不確定性。

而為了滿足消費需求，全家看準手搖飲商機，全台3500間店鋪打造24小時手搖店「搖搖茶吧」，葉榮廷指出，台灣每年手搖飲消費量高達10.75億杯，商機高過1000億元，而全家消費者會有很高的需求，因此就有必要去滿足這種消費求，打造全台最大連鎖茶飲店，現做茶飲也目標成為第二成長曲線。

葉榮廷表示，台灣人口老化是事實，缺工已經不可避免，但台灣高齡族群勞參率與周邊國家相比，有很大的落差，以國內65歲人口來說，勞參率才剛剛突破10%，南韓卻高達30%，日本也有26%，因此全家也正在思考如何運用高齡族群的勞動率。

超商有兩條路可以走，「規模經濟」可以獲利，「範疇經濟」也可以讓單店業績變大。

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