快訊

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

北市小宅風吹起 信義房屋：單價百萬占20%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
北市20坪以下小宅單價分布。資料來源:信義房屋提供
北市20坪以下小宅單價分布。資料來源:信義房屋提供

受到房價上漲與新青安政策帶動之下，台北市今年第1季百萬小宅的占比達23.3%，比例寫下新高，每5間小宅的交易就有1間單價百萬，比例超越去年全年的18.2%，同時單價80~100萬元比例也拉高到25%，同樣寫下新高，觀察過去5年的北市小宅單價節節攀高，從2019年單價60萬以上占48%，到今年第1季已經躍升到77%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市小宅不少都位於精華路段或捷運站周邊，本來房價水準就高，受到租金上漲帶動，加上新青安政策最多可貸款1,000萬元，一個月房貸利息支出約1.5萬元，利息比有些小宅的租金還便宜，另外北市以前的小宅有些屬於挑高型產品，空間使用靈活，特別受到自用客的喜愛，觀察從2023年單價百萬的小宅買氣增溫，成交占比出現明顯拉升。

統計顯示，台北小宅單價越來越高，今年第1季全部住宅中有14%單價超過百萬，不過20坪以內單價超過百萬的比例就高達23.3%，顯示單價百萬的交易特別容易出現在小宅產品，且2019年只有3.7%小宅單價超過百萬，去年新青安上路後就呈現快速攀升，去年百萬小宅的占比已經占了小宅的18.2%，今年第1季更攀高到23.3%，每5間20坪以下的小宅交易，就有超過一戶單價百萬。

曾敬德指出，新青安政策出爐後，台北市的小宅產品明顯受惠，也因為首購的族群增加，進而推升房價，小宅產品因為坪數較小，漲勢也會比較驚人，不過在都會化持續的過程中，類似香港的小宅化正逐漸發生，尤其小宅產品需求多元，有管理、挑高型與捷運站周邊的小宅仍是市場吸睛產品。

信義房屋分析，北市小宅不少多位於精華路段或捷運站周邊，受到租金上漲及新青安政策，買房利息部份小宅的租金便宜。（圖:信義房屋提供）
信義房屋分析，北市小宅不少多位於精華路段或捷運站周邊，受到租金上漲及新青安政策，買房利息部份小宅的租金便宜。（圖:信義房屋提供）

房價 捷運 租金

延伸閱讀

值班台警員殉職後…北市警列出22處高風險駐所 議員要求重盤點

23日下午萬安演習 北市管制人車公共運輸

北市竊盜案近十年新低 警：商店順手牽羊最多...呼籲裝監視器

影／雨炸北市！港湖大安等5行政區下暴雨 局部地區陣風達6級風

相關新聞

小七喊出每月增百家門市 全家：消費需求是關鍵「讓客人不要離開我」

統一超7-ELEVEN喊出會持續以每個月新增100家門市以上目標前進，面對挑戰，「超商二哥」全家仍老神在在，以每年淨增加...

北市小宅風吹起 信義房屋：單價百萬占20%

受到房價上漲與新青安政策帶動之下，台北市今年第1季百萬小宅的占比達23.3%，比例寫下新高，每5間小宅的交易就有1間單價...

房市燈號逐季降溫 專家：未來面臨「二多二空」拉鋸戰

近期政府再度出手打炒房，台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，今年...

房產E點靈／嘉義縣人愛買透天厝 台積效應發威千萬內新屋幾絕跡

嘉義科學園區自台積電宣布設廠，周邊房價直飆，嘉縣太保市高鐵特定區雖欠缺生活機能，預售大樓5月實價登錄，驚見每坪39萬元高價，其實在地人傳統觀念「有天有地」透天厝仍是首選，但這波帶動房市的力道，讓嘉縣1000萬元以內新透天厝，幾乎絕跡。 近期沿海東石鄉4戶別墅型莊園，每戶要價1600萬元，有房仲則建議，想要在嘉義縣市找千萬元以下的房子，消費者可以朝「這種房型」尋找。

台灣首位！中磊總經理林斌登上日本福岡巨蛋開球

中磊總經理林斌7月4日應重要電信合作夥伴軟銀SoftBank邀請，登上軟銀鷹主場福岡巨蛋，擔任開球嘉賓，當天賽事是軟銀鷹...

晚三年買多215萬！一表看七都購屋要準備多少錢

房價有感成長，購屋族自備款壓力也大增，住商機構統計聯徵中心資料發現，新竹縣、市購屋族若晚3年買房，需分別多準備215萬、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。