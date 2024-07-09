北市小宅風吹起 信義房屋：單價百萬占20%

受到房價上漲與新青安政策帶動之下，台北市今年第1季百萬小宅的占比達23.3%，比例寫下新高，每5間小宅的交易就有1間單價百萬，比例超越去年全年的18.2%，同時單價80~100萬元比例也拉高到25%，同樣寫下新高，觀察過去5年的北市小宅單價節節攀高，從2019年單價60萬以上占48%，到今年第1季已經躍升到77%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市小宅不少都位於精華路段或捷運站周邊，本來房價水準就高，受到租金上漲帶動，加上新青安政策最多可貸款1,000萬元，一個月房貸利息支出約1.5萬元，利息比有些小宅的租金還便宜，另外北市以前的小宅有些屬於挑高型產品，空間使用靈活，特別受到自用客的喜愛，觀察從2023年單價百萬的小宅買氣增溫，成交占比出現明顯拉升。

統計顯示，台北小宅單價越來越高，今年第1季全部住宅中有14%單價超過百萬，不過20坪以內單價超過百萬的比例就高達23.3%，顯示單價百萬的交易特別容易出現在小宅產品，且2019年只有3.7%小宅單價超過百萬，去年新青安上路後就呈現快速攀升，去年百萬小宅的占比已經占了小宅的18.2%，今年第1季更攀高到23.3%，每5間20坪以下的小宅交易，就有超過一戶單價百萬。

曾敬德指出，新青安政策出爐後，台北市的小宅產品明顯受惠，也因為首購的族群增加，進而推升房價，小宅產品因為坪數較小，漲勢也會比較驚人，不過在都會化持續的過程中，類似香港的小宅化正逐漸發生，尤其小宅產品需求多元，有管理、挑高型與捷運站周邊的小宅仍是市場吸睛產品。 信義房屋分析，北市小宅不少多位於精華路段或捷運站周邊，受到租金上漲及新青安政策，買房利息部份小宅的租金便宜。（圖:信義房屋提供）

商品推薦