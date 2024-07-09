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台泥獲標普給予「BBB-」 信用評等及展望「穩定 Stable」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）9日表示，全球前三大信用評級機構的標準普爾國際評（S&P Global Ratings），日前核定給予台泥「BBB-」的投資等級信用評等、以及展望「穩定Stable」，為2023年12月惠譽國際（Fitch Ratings）給予台泥評級後，第二家國際信評機構給予台泥BBB-的信用評等。

標普報告指出，「台泥(TCC Group Holdings)於2023年創造了新台幣174億的息稅折舊攤銷前淨利（EBITDA），展現了公司在主要業務領域的強勁盈利能力。台泥今年3月併入的兩個海外子公司Cimpor葡萄牙和OYAK土耳其，將有助於穩定水泥業務的EBITDA，並減少對大陸市場的依賴」。

這份報告提及來自台灣、葡萄牙和土耳其的相對穩定的盈利能力可支持台泥整體水泥業務的盈利能力。標普報告中也預測，「台泥旗下的水泥業務在2024年將產生新台幣150億至160億的營運利潤，在2025年將達到新台幣170億至新台幣180億」。

另一方面，報告中指出，台泥不斷增長的再生能源發電和鋰電池生產的提升，應會在2024至2025年增強台泥整體EBITDA增長，信評報告認為這反映了台泥透過持續擴展及多元化經營，提升財務穩健性的方向是成功的。台泥有極強健的流動性（exceptional liquidity），在3月底帳上現金及短期投資達1,360億，再加上本業產生的現金流量，足以支應未來24個月的到期借款及資本支出等現金支出。

標普報告中提及，股權融資和更加緊縮的營運資金管理大幅減少了台泥2023年的債務，再加上EBITDA的快速增長，這將支持2024至2025年全球布局更高的資本支出。將使台泥在2024至2025年可能將債務與EBITDA的比率保持在3倍以下，評等展望為穩定。

台泥 新台幣

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