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房市燈號逐季降溫 專家：未來面臨「二多二空」拉鋸戰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近期政府再度出手打炒房，台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，今年下半年燈號皆為代表熱絡的黃紅燈，但指標分數已呈現降溫趨勢。專家指，房市後續面臨「二多二空」拉鋸戰。

「台灣房屋市場景氣燈號」2024年第3季景氣指標分數為48.32，第4季則降至48.23，預測結果更顯示，明年第1季指標分數將進一步降至46.71，從黃紅燈回歸象徵景氣穩定的綠燈。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，下半年景氣燈號雖仍熱絡，但指標分數逐季緩降，後續景氣也可能面臨「二多二空」的拉鋸戰，兩大利多首先可關注經濟紅利，隨著台股續創新高，由股入房的資產布局可望延續，加上美中貿易戰後匯回的海外資金，下半年陸續期滿解禁，預料將是房市下一波潛在資金潮。

其次是產業紅利，在AI、半導體相關產業領軍下，各地企業擴廠動作頻頻，產業園區的建置也如火如荼進行，區域房市發展受就業帶動，將更具可期性。

不過，近期房價漲幅鮮明，民眾面對高價愈來愈力不從心，追價保守將是買氣能否推進的隱憂；且房市熱絡已引發官方關注，近期從央行到財政部，都祭出新一波的管控措施，若官方續拋打炒房新政，景氣波動的幅度恐高於預期，因此往後應密切留意政策干擾。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號根據17項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，每期各項變數的權重，隨數據增減有所調整，兼具「全面性」與「未來性」，是國內現今唯一可預測房市發展的領先指標。

本期各項變數數值中，以建材營造類股價指數、五大行庫新承作房貸金額、土增稅等項目上升最明顯，因此下半年的景氣燈號雖較上半年略降，但仍亮出象徵熱絡的黃紅燈。

台灣房屋市場景氣燈號是由中央大學台灣經濟發展研究中心，根據2002年1月起至今影響房市的17項代表性變數資料，參考國發會景氣對策燈號之指標構成項目的處理方式，將原始資料進行季節調整、去除長期趨勢和標準化調整，透過主成分分析法計算景氣指標，並在95%信心水準下預測景氣指標與燈號，本次分數對應燈號分別為景氣過熱(52.27~100)的紅燈，熱絡(47.27~52.27)的黃紅燈，穩定(42.08~42.27)的綠燈，遲緩(35.88~42.08)的黃藍燈，以及低迷(0~35.88)的藍燈。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房市 景氣燈號

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