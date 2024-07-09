台灣首位！中磊總經理林斌登上日本福岡巨蛋開球

中磊總經理林斌7月4日應重要電信合作夥伴軟銀SoftBank邀請，登上軟銀鷹主場福岡巨蛋，擔任開球嘉賓，當天賽事是軟銀鷹迎戰西武獅，是台灣首位登上日本球場開球的總經理，林斌從小懷抱棒球夢，以科技人、企業家的身份登上福岡巨蛋，一圓棒球夢。

近年棒球運動盛行，開球嘉賓也備受關注，日前輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳登上台灣的大巨蛋開球，引起全台甚至全球關注。

中磊的官方Linkedin上在9日放上林斌應邀赴日開球的訊息與照片，也吸引中磊全球夥伴及員工關注。

中磊指出，林斌很榮幸受到日本領先的電信公司之一軟銀的邀請，在福岡巨蛋，於福岡軟銀鷹對上埼玉西武獅隊的棒球賽中，投出第一球。在球迷的熱烈歡呼聲中，林斌自信的投出第一球，也為一場激勵人心的比賽定下基調。

中磊強調，我們與軟銀的合作關係，體現棒球比賽堅定不移的決心、勇氣及戰鬥精神，更凸顯雙方在信任及合作基礎上無縫的團隊合作與根深蒂固的友誼，棒球精神更反映我們共同價值觀，以及作為日本主要網路及戰略供應商合作夥伴的關係與強度，期待未來持續合作，並強化夥伴關係。

中磊與日本軟銀已經建立十多年合作關係，十多年前日本大地震，中磊第一時間支援3G小型基地台，協助軟銀在當地進行通訊支援，近年在4G、5G也合作密切。

有趣的是，林斌從小懷有棒球夢，曾想朝向棒球員的方向發展，後來朝向科技發展，成為中磊共同創辦人之一，現任中磊總經理，更憑藉著與軟銀多年的合作關係，登上福岡巨蛋，也算是另類圓夢。

中磊董事長王煒對內與同仁分享時也提到，這是這是本年度最勵志的故事，林斌從小就熱愛棒球，一直有著投手夢，雖然最後成了科技人，但是從未放棄對棒球的熱愛，此次受邀日職開球，得以一圓甲子園夢。

中磊近年深耕日本市場，日本向來都是中磊重要市場，與主要電信業者如SoftBank軟銀、Rakuten樂天電信等，皆有長年的產品及技術合作關係。 中磊總經理林斌應日本軟銀邀請，登上日本福岡巨蛋開球。圖片來源／中磊Linkedin

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