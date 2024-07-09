通膨扛不住！八方雲集鍋貼、水餃明起調漲6~7%
八方雲集（2753）9日宣布漲價，受到電價調漲、缺工，以及原物料波動影響，平民美食也扛不住。八方雲集表示，為堅持餐點品質，部份商品售價將於7月10日起調整，其中水餃、鍋貼每顆調漲0.4~0.5元，平均調幅6% - 7%。
八方雲集表示，致力提供消費者多樣美味安心餐點及便利的用餐體驗，堅持採用最新鮮的食材，物流每日配送至各門店。但面臨原物料價格波動、電價調漲以及缺工等大環境營運挑戰，為堅持餐點品質，部份商品售價將於7月10日起調整，其中水餃、鍋貼每顆調漲0.4 - 0.5元，平均調幅6% - 7%。但深受消費者喜愛的酸辣湯、玉米濃湯價格維持35元不變，牛肉麵系列以及飲品類商品價格亦維持原價。感謝消費者長期以來對八方雲集的支持與愛護。
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