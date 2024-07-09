通膨扛不住！八方雲集鍋貼、水餃明起調漲6~7%

好市多（Costco）日前在台灣展開首次公開招募本土供應商的計畫，不僅是對台灣市場的肯定，更是對台灣品牌國際化的支持。而促使好市多在台灣市場26年來的重大策略調整，背後來自「金條銷售成功」帶來的啟示，可說成功扮演了敲門磚的角色。

2024-07-09 08:56