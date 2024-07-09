晚三年買多215萬！一表看七都購屋要準備多少錢

房價有感成長，購屋族自備款壓力也大增，住商機構統計聯徵中心資料發現，新竹縣、市購屋族若晚3年買房，需分別多準備215萬、167萬的自備款，位居七大都會區之首。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，新竹縣市近年價格漲幅凶猛，惟區域供給以中、大坪數為主，使銀行貸款成數略為下滑，讓居民購屋負擔加重。

住商機構根據聯徵中心資料盤點七大都會區2024年第1季與2021年同期貸款數據，並由平均鑑估值及平均核貸成數，估算購屋人平均自備款。

其中新竹縣、市購屋族2024年首季平均需籌措498.5、450.8萬元的自備款，2縣市不僅自備款金額在七都中僅輸給北市，且與2021年同期相比，自備款金額分別增加215.3、167.7萬元，購屋負擔不容小覷。

徐佳馨指出，觀察新竹縣、市貸款數據，3年來相當於購屋總價的銀行鑑估值，分別大漲628.5、557.7萬元，顯示在地購屋實力驚人，而新竹縣、市雖說有穩定剛需買盤，惟區域房市飆漲速度過快，漲幅甚至超乎銀行鑑估價值預期。

且依據聯徵中心數據，新竹縣、市2024年第1季平均購屋坪數約50.8、47.5坪，皆屬大坪數產品，總價易突破新竹縣、市的豪宅門檻3,000萬元，致使銀行所給予的核貸成數下滑，在房價大漲而貸款成數降低的情況下，讓區域購屋族自備款壓力加重不少。

另觀察聯徵中心數據，台中市2024年第1季平均銀行鑑估值達1,329萬元，較2021年第1季增加304.5萬元，同時若晚3年買房，需多籌備85.2萬元自備款，兩者增加金額都位居六都冠軍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，台中市3年來核貸成數並未有太大變化，惟受惠於疫情後資金回流、台股大漲等因素，熱錢持續湧入房市，區域價格飛漲，使得在地買盤若晚3年購屋，需多準備等同於一輛新車價位的自備款。

賴志昶提醒，自年初以來政府打炒房意向明確，同時針對「新青安」優惠貸款嚴補漏洞，使各銀行對不動產貸款偏向保守，買方簽約前可先詢問銀行貸款條件，以免發生貸款成數低於預期、自備款不足衍生違約風險。

此外，購屋人可先以目前的平均房貸利率、貸款成數、房價，估算每月貸款負擔，並讓每月貸款負擔盡量別超過家戶所得的三分之一，避免因購屋壓垮生活品質。 七大都會區2024年第1季房貸相關統計。資料來源：住商機構提供

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