全台AI科技廠辦營建需求 國產6月營收年增逾7%

受惠於全台AI科技廠辦營建需求，國產今天公告6月營收為新台幣17.34億元，年增7.14%；其中，與混凝土相關的國內本業，6月營收更達到14.56億元，年增8.27%，創國產本業國內6月營收歷年同期最高紀錄。

國產表示，AI人工智慧繼續發威，帶旺科技族群，營建產業也雨露均沾。因本土科技供應練加快、加大建廠規模，國際科技大廠也紛紛宣布前來設置資料、研發中心。

國產指出，需求強勁下，加上國產在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以3至5座混凝土廠，進行協同作業與大量澆築，並擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品，獲得全台龐大須要短時間大量澆築、或是未來接軌全球碳中和的科技建廠青睞。因此即使遇到接連2個月的梅雨傳統淡季，國產營運營收依然維持成長。

國產今年上半年營收有106.53億元，年增4.26%。國產指出，若扣除去年3月售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體仍是穩健向上營運態勢。

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