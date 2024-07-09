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房市燈號降溫了！專家：下半年面臨「二空」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／台灣房屋提供
房市示意圖。圖／台灣房屋提供

近期政府再度出手打炒房，根據台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心最新「台灣房屋市場景氣燈號」，下半年燈號皆為代表熱絡的黃紅燈，但指標分數已呈現降溫趨勢。

「台灣房屋市場景氣燈號」2024年第3季景氣指標分數為48.32，第4季則降至48.23，預測結果更顯示，明年第1季指標分數將進一步降至46.71，從黃紅燈回歸象徵景氣穩定的綠燈。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，下半年景氣燈號雖仍熱絡，但指標分數逐季緩降，後續景氣也可能面臨「二多二空」的拉鋸戰。

兩大利多首先可關注「經濟紅利」，隨著台股續創新高，「由股入房」的資產佈局可望延續，加上美中貿易戰後匯回的海外資金，下半年陸續期滿解禁，預料將是房市下一波潛在資金潮。

其次是「產業紅利」，在AI、半導體相關產業領軍下，各地企業擴廠動作頻頻，產業園區的建置也如火如荼進行，區域房市發展受就業帶動，將更具可期性。

至於「二空」，一是近期房價漲幅鮮明，民眾面對高價愈來愈力不從心，「追價保守」將是買氣能否推進的隱憂。

第二，房市熱絡已引發官方關注，近期從央行到財政部，都祭出新一波的管控措施，若官方續拋打炒房新政，景氣波動的幅度恐高於預期，因此往後應密切留意「政策干擾」

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號根據17項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，兼具「全面性」與「未來性」，是國內現今唯一可預測房市發展的領先指標。

本期各項變數數值中，以建材營造類股價指數、五大行庫新承作房貸金額、土增稅等項目上升最明顯，因此下半年的景氣燈號雖較上半年略降，但仍亮出象徵熱絡的黃紅燈。

下半年台灣房屋市場景氣燈號為熱絡黃紅燈，但分數逐季緩降。資料來源／台灣房屋
下半年台灣房屋市場景氣燈號為熱絡黃紅燈，但分數逐季緩降。資料來源／台灣房屋

房市 景氣燈號

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