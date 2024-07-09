自住客哭了 第2季全台新案房價「季漲10萬」直逼6字頭

根據591新建案統計，全台第2季總銷、供給、房價均創歷史新高，除了總銷金額7,653億元打破單季紀錄外，進場個案數達510筆、戶數達3.8萬戶同樣締造新猷。

房價部分，全台新案開價衝上59萬元，成交每坪衝上55萬元，雙雙較上季大漲近10萬元，換算下來每月平均貴3萬多元，即使購屋族拚命存錢，恐怕也追不上這漲幅速度，只能望屋興嘆、大喊無奈了。

591新建案分析，受惠台股資金行情與新青安等利多，房市走到現在，已像失速列車完全煞不住，本季在520檔期推波助瀾下，市場不斷上演建商狂加碼、買方不手軟的狂歡派對，若以上半年全台約1.2兆元量能來估算，儘管有央行限貸、新青安「一生一次」等管制，估計仍難擋這股熱潮，全年有望突破2023年所締造2兆元高峰。

雙北本季推案表現不俗，以台北市來看，在新案遍地開花下，量能較上季及去年明顯反彈，其中供給戶數在松山區「鳴森苑」、信義區「吉祥．如藝」等指標案挹注下，衝出4千多戶單季新高。

新北市延續上季熱潮，在板橋、三重及林口等地均湧現逾百億量體，整體總銷1,700多億也成全台最多。不過其中最值得注意的仍是房價，目前不只板橋、三重及永和等蛋黃區房價高不可攀，連土城、泰山及淡水等蛋白區漲勢亦相當凌厲，整體新案開價已來到每坪69萬，成交均價每坪來到64萬，雙雙站穩6字頭。

桃園本季量能持續爆發，推案量1,300億元寫下單季新高，熱區集中在青埔周邊、龜山、八德等地，且在新北、新竹兩地高房價持續推擠下，不少買方鎖定仍有價格優勢的桃園，買方始終絡繹不絕上門。

至於新竹地區，目前精華地區受高房價及推案版塊挪移等因素影響，整體量能表現平穩。主力戰場仍聚焦在寶山、湖口等地蛋白區，甚至往南至苗栗竹南、頭份，都可見到新竹首購客或置產客足跡。

台中房市跟著景氣走，不僅推案個數突破百筆，總銷金額逾1,600億皆為歷來之最，根據591觀察，當前買方全面進攻，導致區域無分蛋黃、蛋白通通熱到快「烤熟」，部分個案在建商品牌力帶動下更是熱銷不斷。

台南延續上季氣勢表現，推案持續走揚，表現仍以南科周邊最為穩定，以善化來說，雖然目前單價衝高，預售成交行情最高已站穩4字頭，但在AI題材發酵下，仍吸引置產客出手，且不少案場趁勢推出優付專案，讓買氣維持在高檔。

高雄除台積電設廠的北高雄持續發燒外，南高雄因搭上「輝達」落腳高雄軟體園區的話題順風車，在置產客搶先卡位助推下，許多案場單周來人一口氣衝破30組，也成為當地房市最大助燃劑。 2024年Q2六都、新竹縣市新進場建案狀況。資料來源:591新建案 近年全台各季總銷金額變化。資料來源:591新建案

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