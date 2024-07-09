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淨零碳排英雄榜揭曉！重工業減碳不易 創新策略攜手中下游齊轉型

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

淨零排放與碳中和已成為全球重要趨勢，許多傳統企業越來越重視綠色治理和永續發展。鋼鐵業目前佔全球7~9%溫室氣體排放量，並為歐盟碳邊境稅首批課徵對象，但減碳會直接影響鋼鐵冶煉，加上鋼鐵業多屬於高投資、重裝備、大規模經濟化生產，要冒著產品變質風險，改動生產原料及製程反應，在生產線上進行減碳效果試驗，實屬不易。

台灣鋼鐵業龍頭「中鋼公司」，每一個減碳決策都牽動中下游廠商和相關業者。中鋼肩負起鋼鐵業低碳轉型的重責大任，帶頭開闢業界低碳路徑，並持續落實減碳，供應低排碳鋼品，也結合相關技術服務資源及碳管理輔導模式，多管齊下，加速國內產業升級轉型，因應國際碳關稅挑戰，也實踐中鋼「價值共創」的願景。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點推動低碳並帶動中下游轉型的鋼鐵、石化、水泥公司，哪些公司成為蛻變轉型聲量的領頭羊呢？

5G策略為中鋼減碳打下基礎　輔導22家下游廠商轉型

排名第一大產業是鋼鐵業，碳排大戶中鋼勝出關鍵為何？原來是超前部署，因減碳是全球趨勢，中鋼也跟上時代腳步，付出不少人力及資源轉型。早在10多年前，中鋼便率先提出「5G（Green）策略」，包含開發綠色製程、製造綠色產品、結盟綠色夥伴、開拓綠色事業、倡導綠色生活，為減碳打下基礎，近幾年更制定「短期減碳，中長程先低碳再零碳」的規劃，以實現2050碳中和目標。

中鋼2023年運用自身減碳技術，搭配碳權抵減碳排方式，產出首批150噸符合碳中和宣告的線材產品，交付下游客戶加工成六角螺絲，率先為台灣鋼鐵產低碳價值鏈邁出一大步。此外，中鋼更成立碳管理輔導團隊，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，2023年共協助22家業者輔導，創造節電潛力達每年868萬度、總減碳潛力達每年4443公噸的績效。中鋼2024年再以輔導20家下游客戶為目標，並期盼發掘下游業者1500噸以上二氧化碳當量的年減碳潛力，以落實供應鏈轉型工作。面對2050年全球減碳目標，中鋼擘劃「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，帶頭開闢業界低碳路徑，緩解用鋼下游業者碳焦慮，並期望持續攜手台灣鋼鐵產業供應鏈，共同於低碳轉型之路前行。

台泥「減碳增綠」雙管齊下　發展低碳建材產品

排名第二大產業是水泥業，水泥在地球資源需求量中排名第二，也占全球碳排的7%。台灣水泥為了邁向淨零目標，以「減碳增綠」雙管齊下策略，並增加綠色能源投資，推動低碳建材、資源循環和綠色能源的發展，努力降低碳排放。在產品和技術創新方面，採用碳捕捉、再利用及封存技術和引入輔助膠結材料來降低熟料使用比例，發展低碳建材產品。在能源方面，台泥投入新能源的項目包括風能、光能、地熱、海洋溫差發電；儲能方面，2021年台泥併購歐洲儲能公司成立NHOA，成為全球第四大儲能公司，建置的大型儲能系統，提供頻率調節和電壓支持，從而減少備用發電機組的運行時間和碳排放。另外，台泥也參與電力交易平台，執行輔助服務，協助穩定電網。

奇美實業發展回收再生塑料　同時減廢、減碳　

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

排名第三大產業是石化業，奇美實業近幾年積極投入改善製程達到減碳，已通過「SBTi科學基礎減碳目標倡議」官方審查，成為「台灣首家符合巴黎協定目標設定」的石化業者。奇美實業參加「CHINAPLAS 2024國際橡塑展」，以「奇美永續•循意新生｣為主題發表永續產品組合多元成果。奇美表示，展出的機械回收應用展品，可看到吸睛的淺色電子通訊展品，採用30%奇美Ecologue消費後再生聚碳酸酯塑料 (PCR PC)。奇美Ecologue消費後再生塑料實行嚴格的品質和供應鏈管理，確保品質與穩定性，同時達到減廢與減碳的效益。此外，奇美實業2023年啟用了全台製造業首座天然氣燃氣渦輪汽電共生廠，達成能源轉型，每年可發出5億度潔淨電力，進入能源自主供電8成的重要里程碑。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月08日至2024年06月06日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『重工業減碳模範生』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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