長榮、台驊6月營收攀高
國內航商龍頭長榮海運（2603）、大型物流業者台驊投控（2636）昨（8）日同步公告6月營收，單月都交出漂亮的成績單，其中，長榮6月營收寫下20個月以來的新紀錄，台驊則是站上近兩年來的高點。
長榮受惠於平均運價與出口貨量增加，6月合併營收422.83億元，較上個月增加101.2億元，增幅31.4%，較去年同期則暴增201.5億元，增幅達91.06%。
台驊6月營收衝上26.97億元，較上月增加24.9%，年增率逾150%，創下近兩年的新高，累計上半年營收達114.9億元，年增69.4%。
長榮今年以來營收逐月攀升，單第2季的營收突破千億元、達1,062.5億元，較第1季年增近20%，較去年同期大幅成長58%；累計上半年合併營收1,948.9億元，較去年同期增加606.84億元，年增45.2%。
長榮海運近期市場受缺艙、缺櫃及運費上漲等因素加持，帶動6月營收表現，進入第3季旺季，除紅海危機持續性影響，歐美經濟復甦與後續節日的貨載需求，對於市場貨量樂觀看待。
法人分析，長榮海運首季合併營收886.3億元，年增32.6%，稅後純益為173.8億元，年增244.7%，每股純益為8.14元。第2季營收較上季再增加近兩成，讓獲利成長出現想像空間。
台驊方面，受惠於海運四大航線運價6月續漲26~35%，遠東至美東40呎櫃運費達9,945美元，同時海運外溢效應湧現，運力移轉至空運及鐵路運輸，四大事業群營收帶動6月及上半年營收繳出佳績。
台驊表示，紅海問題造成航線繞行非洲成為常態，港口硬體設備不足及船隻調度問題產生的塞港效應日趨嚴重，同時美國、歐盟及南美洲等紛紛對於大陸電動車、鋰電池及太陽能相關等產品加徵25%~100%不等關稅措施，迫使進口商提前拉貨建倉庫存，帶動遠東區出口貨量激增，海運事業部營運受惠貨量與運價同步增長效應下，6月營收達16.67億元，月增38.14%，年增200.85%，創今年來新高。
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