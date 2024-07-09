業者：重返紅海 沒那麼簡單

以哈戰事牽動運價，哈瑪斯傳願意分階段停火，消息一出，海運價鬆動的市場預期心理發酵，導致昨（8）日航運股成為台股重災區，類股跌幅約3.9%。不過，海運業者、物流業者都說，貨櫃輪要重返紅海「沒那麼簡單」。

對此，長榮（2603）、陽明 （2609）兩大海運業者都表示，複雜的地緣衝突變化難以預測，無法驟然變更繞行好望角的做法。大型物流業者也認為，目前紅海問題並沒有解決，船公司不會冒險返回紅海，船舶供需仍失衡情況依舊沒有改變，全球貨櫃輪運價維持高檔。

市場傳出以哈和平談判露曙光，昨天航運股人氣退散股價出現重挫，萬海、陽明跌幅達6%，長榮海運跌幅為4.6%，散裝船的新興走勢最弱，跌幅達7.7%。

國內知名物流業者分析，基本上，除非海運公司能確保人員及船舶的航行安全，否則不會輕易返回紅海，會繼續安排繞行好望角，航運市場目前就是處於有效運力不斷減少情況，只能由各家海運業者持續調整船隊，提高整體營運韌性來因應。

陽明認為，紅海危機跟中東的地緣政治無法預測，已經嚴重影響船舶供需概況，目前已經呈現船舶供需失衡，預估紅海危機讓球運力直接去化15%-20%，今年全球貨櫃輪的供給成長率為9.7%，目前已經被紅海危機抵消，所以只能持續注意地緣政治。

至於全球需求面的部分，三大主力經濟體皆正向增長，美國經濟表現良好，歐洲經濟持續復甦，大陸雖受房地產危機影響，近期已經陸續提出各項提振措施，各項市場指標轉好，有助航運市場健康發展；另外，正在進行的美東勞資談判一直沒有結果，美東碼頭怠工壓力爆表。