加薩停火生變 牽動海運價

經濟日報／ 編譯劉忠勇林奇賢／綜合外電
馬士基（Maersk）8日發布新聞稿說，南非、尤其是開普敦和伊莉莎白港之間出現極端氣候，將影響船隻行進和作業。路透
馬士基（Maersk）8日發布新聞稿說，南非、尤其是開普敦和伊莉莎白港之間出現極端氣候，將影響船隻行進和作業。路透

哈瑪斯已初步同意美國支持的分階段停火協議提案，會放棄要求以色列承諾永久停戰的關鍵條件，使加薩停火出現曙光，亞洲和歐洲的航運股均聞訊大跌。但以色列談判團隊在抵達開羅和杜哈進行以哈談判前，總理內唐亞胡卻列出一長串的堅持，似乎又為休戰增添了變數。

內唐亞胡辦公室在當地7日晚間發布的聲明說，第一項要求是，任何潛在協議都必須「允許以色列回歸戰鬥，直到這場戰爭的所有目標都達成」。第二，必須確保不會有武器從埃及走私到加薩。第三，不能讓數千名武裝恐怖分子返回加薩北部。第四，以色列將最大限度地提高從哈馬斯釋放人質的存活數量。

這份聲明引發眾怒，包含以色列和居中斡旋者，有些人指責內唐亞胡試圖破壞來之不易的進展。

彭博報導，哈馬斯已初步同意美國支持的分階段停火協議，並放棄要求以色列承諾結束戰爭的條件，是幾個月來談判未果後、最明確的停火跡象。大和資本分析師劉偉健表示，中東局勢可能好轉，市場紛紛預料運價將逐漸回到衝突前的水準，對航運股帶來壓力。

劉偉健表示，分析師預料運價不會立即回到衝突前的水準，但不少投資人可能趁機獲利了結。

根據Wind數據，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲線）期貨合約下跌5.5%，其中多檔主要合約跌停。

不過，大華繼顯分析師陳城志認為，由於葉門叛軍「青年運動」（Houthi，或譯胡塞）對紅海航線攻擊不減，加上海運期貨價格最近幾周上漲，市場預期高運費可能延續至2025年上半年。

另外，馬士基（Maersk）8日發布新聞稿說，南非、尤其是開普敦和伊莉莎白港之間出現極端氣候，將影響船隻行進和作業。馬士基表示，伊麗莎白港所受影響最大，預料作業會耽擱幾天。

彭博行業研究（BI）分析師另指出，如今現貨運價是去年12月初的三倍多，而追蹤貨櫃現貨價格的上海集裝箱運價指數，在連12漲後，周線漲幅縮減至最小的0.6%，這反映了在貨運旺季減弱、以哈談判有進展、2025年稍晚會增加破紀錄運能之際，貨櫃現價大幅飆升可能快失去動能的中期市場預期。

上海 以色列 期貨合約

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