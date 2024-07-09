南投複合商場創新體驗

精英開發投資逾10億元、標榜全台第一家有日系書店TSUTAYA BOOKSTORE的最美休息站「日月町複合式商場」，將於8月1日在日月潭必經之地南投埔里愛爾蘭交流道口開幕，搶攻日月潭每年逾400萬人次觀光商機。

這座生活式體驗商場以生活為概念，讓顧客同時滿足多種需求，包括逛街、觀賞、休息、用餐和放鬆心靈。精英開發董事長洪乙彥表示，要在埔里打造一個世外桃源，創造埔里新價值。

埔里有美麗風光和豐富旅遊資源，吸引不少企業在此布局，除日月町複合式商場，還包括將由雲品經營的福興溫泉區等。精英開發與TSUTAYA BOOKSTORE合作，在國道6號愛蘭交流道匝道口設立據點。基地總面積1.3萬坪，精英開發購地自行開發。TSUTAYA BOOKSTORE日月町店為全台第12家店。

日月潭是台灣最具國際知名度景點。精英開發以「最美國道休息站」為號召打造日月町複合式商場。