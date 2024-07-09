宜蘭「阿拉伯宮」求售
宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近日委託商仲業者世邦魏理仕公開出售，業者表示，這是阿拉伯宮首次正式委託對外出售，屋主希望低調，售價不對外公開。
阿拉伯宮曾在2019年傳出求售，底價33億元，還一度傳出以21億元成交。不過，林姓屋主向業者表示，外傳並非事實，林家從未認真想出售這棟房子，產權也一直在林家手上。
阿拉伯宮位於頭城鎮外澳海灘，就在濱海公路旁，包含私人土地約2,400坪以及1,200多坪租用國有地，占地逾3,600坪。
此建築群是由宜蘭聞人林昭文投資興建。林昭文有「台灣阿拉伯王」之稱，年輕時曾經遠赴沙烏地阿拉伯創業開設餐廳，努力打拚，加上頭腦靈活，事業快速拓展，餐廳規模最多高達40間店。
林昭文後來衣錦還鄉回到宜蘭，除開出宜蘭第一家百貨公司「友愛百貨」，也在頭城外澳海邊買下一大塊地，興建一棟外觀極具特色的阿拉伯宮庭式建築，作為私人招待所，也就是外界所稱的「阿拉伯宮」。
此建築外圍為一長排白色高牆，牆內除了有五棟伊斯蘭白色圓頂建築，還有一棟仿杭州園林建築。屋內有超大落地窗、超大宴會廳，並至少有20個以上房間。
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