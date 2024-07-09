快訊

得標半年換團隊…桃機航廈接駁系統 自駕巴士爆糾紛

宜蘭「阿拉伯宮」求售

經濟日報／ 記者游智文／台北報導
阿拉伯宮占地逾3,600坪。業者／提供
阿拉伯宮占地逾3,600坪。業者／提供

宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近日委託商仲業者世邦魏理仕公開出售，業者表示，這是阿拉伯宮首次正式委託對外出售，屋主希望低調，售價不對外公開。

阿拉伯宮曾在2019年傳出求售，底價33億元，還一度傳出以21億元成交。不過，林姓屋主向業者表示，外傳並非事實，林家從未認真想出售這棟房子，產權也一直在林家手上。

阿拉伯宮位於頭城鎮外澳海灘，就在濱海公路旁，包含私人土地約2,400坪以及1,200多坪租用國有地，占地逾3,600坪。

此建築群是由宜蘭聞人林昭文投資興建。林昭文有「台灣阿拉伯王」之稱，年輕時曾經遠赴沙烏地阿拉伯創業開設餐廳，努力打拚，加上頭腦靈活，事業快速拓展，餐廳規模最多高達40間店。

林昭文後來衣錦還鄉回到宜蘭，除開出宜蘭第一家百貨公司「友愛百貨」，也在頭城外澳海邊買下一大塊地，興建一棟外觀極具特色的阿拉伯宮庭式建築，作為私人招待所，也就是外界所稱的「阿拉伯宮」。

此建築外圍為一長排白色高牆，牆內除了有五棟伊斯蘭白色圓頂建築，還有一棟仿杭州園林建築。屋內有超大落地窗、超大宴會廳，並至少有20個以上房間。

沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

宜蘭男子機車卡平交道 異物偵測奏效火車急停

蘭陽媽祖文化節海陸遶境巡航 15日起開放1千名額報名優惠

宜蘭童玩節周周「主題日」微笑羊駝將現身 快來與萌寵療癒互動

規模最大2.7億太陽能光電屋頂 羅東運動公園籃球場率先啟用

相關新聞

加薩停火生變 牽動海運價

哈瑪斯已初步同意美國支持的分階段停火協議提案，會放棄要求以色列承諾永久停戰的關鍵條件，使加薩停火出現曙光，亞洲和歐洲的航...

業者：重返紅海 沒那麼簡單

以哈戰事牽動運價，哈瑪斯傳願意分階段停火，消息一出，海運價鬆動的市場預期心理發酵，導致昨（8）日航運股成為台股重災區，類...

長榮、台驊6月營收攀高

國內航商龍頭長榮海運、大型物流業者台驊投控昨（8）日同步公告6月營收，單月都交出漂亮的成績單，其中，長榮6月營收寫下20...

六都上半年招商！高雄稱冠 下半年仍有大案簽約

財政部昨（8）日公布今年上半年民間參與公共建設共簽約56件，投資金額711億元。六都招商成績單以高雄市302.8億元居招...

長照促參案 成果顯現

因應高齡化社會，各機關積極推動長照促參，財政部促參司長李建賢表示，目前已簽約七個案件，再加上未來將簽約或即將公告的長照促...

宜蘭「阿拉伯宮」求售

宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近日委託商仲業者世邦魏理仕公開出售，業者表示，這是阿拉伯宮首次正式委託對外出售，屋主希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。