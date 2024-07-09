長照促參案 成果顯現

因應高齡化社會，各機關積極推動長照促參，財政部促參司長李建賢表示，目前已簽約七個案件，再加上未來將簽約或即將公告的長照促參案，合計有21件，過去跟衛福部的合作很多，現在看起來成績慢慢正浮現。

財政部促參司昨（8）日公布上半年民間參與公共建設成效。李建賢指出，這次已簽約前十大非促參法案件中，台東縣政府推動的「台東縣卑南鄉太平榮家樂齡健康長照園區設定地上權案」是一大亮點。

他說，這個案址過去為榮民之家，因為人口凋零而逐漸荒廢，過去要用促參的方式活絡，但過去幾年沒有成功，現在改為健康長照園區，以設定地上權案方式開發作為長照園區，在這次以22.63億元順利簽約。李建賢認為，這也可以反映出目前國內有關住宿式的長照機構需求量，想要投入這類的投資人很多，所以願拿錢出來在台東縣投資這類案件。

為提高保險業投資公建，財政部有四大對策，包括新增促參公共建設類別及民間參與模式，提供保險業更多元投資標的；通盤檢討促參重大公共建設範圍，擴大租稅優惠對象吸引保險業投資；修訂促參招商文件及投資契約範本，排除保險業投資障礙及資金運用管道；成立履約調解會協助排除履約爭議，強化民間投資信心。

商品推薦