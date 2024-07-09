六都上半年招商！高雄稱冠 下半年仍有大案簽約

財政部昨（8）日公布今年上半年民間參與公共建設共簽約56件，投資金額711億元。六都招商成績單以高雄市302.8億元居招商王，且下半年仍有大案持續簽約，全年招商成績樂觀可期。

促參司將於23日舉辦民間參與公共建設招商大會，促參司長李建賢透露，招商大會將釋出76件、約1,326億元商機，希望媒合業者投資、特別是國內壽險業者參與，引導民間資金投入國內公共建設。

上半年六都招商排名

財政部統計，民參公建案上半年簽約56件、簽約金額711億元，較去年同期增加12件，但金額減少111億元。其中依促參法辦理案件共33件，簽約金額199億元，金額年增逾六成。

中央部會中，交通部以六件、85億元拿下上半年招商王，財政部、教育部分居二、三名；六都中，高雄市以五件、302.8億元拿下上半年招商王，台北市以十件、187.6億元居次，第三名是台中市八件、18.3億元。

其餘縣市政府中，嘉義市以「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」拿下上半年非六都招商王，也是上半年促參案中金額最高的案件。

值得注意的是，高雄市上半年簽下「高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地公辦都市更新案」，預計民間投資金額達154億元，其他還包括「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」、「高雄市大眾捷運系統黃線Y10站土地開發案」。

李建賢指出，高雄市政府下半年積極招商，目前議約中有兩個較大的案件，包括捷運紅線R 20及岡山路竹延伸線，合計51億元，另有左營營區機關用地都更案約61億元，三案共計120億元。

促參司表示，簽約案件包含「高雄市鼓山區長期照顧服務園區ROT+BOT案」、「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」等符合社會需求的長照、環境汙染防治設施，顯見各機關積極以促參結合民間力量，從以往常見的停車場、運動中心、文教設施等公共建設，逐漸擴大公建類別及範圍。

上半年促參案件簽約額年增逾六成，李建賢表示，目前掌握到下半年的促參投資案件，正議約中的金額約310億元，估算今年促參案件金額突破500億元，預估全年民參公建金額將達1,450億元。

展望下半年至明年上半年，財政部認為，公共建設商機大，彙整各機關包含農業及資源循環再利用、環境汙染防治、長照及醫療設施等76件，民間投資金額逾1,300億元。

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