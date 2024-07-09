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實體書店吸睛 業者搶拓點

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
蔦屋、統一、誠品生活都要拓展實體書店。 記者宋健生/攝影
蔦屋、統一、誠品生活都要拓展實體書店。 記者宋健生/攝影

蔦屋、統一、誠品生活（2926）都要拓展實體書店，在電子化閱讀的時代，書店魅力不減。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，就算網路科技發達，仍有不少人喜好逛實體書店，畢竟書本要翻一翻才會受其吸引，而逛書店也會延伸其他的周邊消費，對營運商來說，設立實體店面也可達到減少物流的負擔。

黃舒衛指出，博客來、誠品及蔦屋是三個不同的書店體系，誠品屬於二房東的角色，蔦屋多採加盟形式或與建商合作，博客來則是從線上轉成實體商店，但是三家業者近年來都有擴張的動作。

統一、誠品及蔦屋書店展店策略
統一、誠品及蔦屋書店展店策略

誠品積極展店， 採取大小店並進策略。大型店面上，除新開的台中誠品生活480、誠品生活新店，明年還將開幕誠品台南碳佐麻里店，未來也將進駐桃園青埔「臻鼎科技大樓」設立地上四層樓的獨立店面，社區型店面也預計每年開出五、六家。

蔦屋則持續與建商合作，在大型商場展店，或像是先前與新竹竹北的建案合作，透過書店的品牌效益，塑造建案的品質。

統一集團首家博客來實體書店將進駐北市信義區百貨商場「Dream Plaza」。統一董事長羅智先曾提到，開出實體書店對團隊有很大壓力，主要是希望在信義區精華地段創造舒適閱讀空間讓顧客沈澱。

黃舒衛表示，近年來電商競爭激烈，尤其現在人力成本高，物流配送的成本愈來愈貴，設立實體店面，可集中讓消費者到店面取貨，省掉部分的投資，減少部分物流的負擔，甚至取貨時，也可以順帶逛逛店面，刺激消費意願，延伸其他的周邊消費。設立實體店面還有龐大的廣告效益，也能跟消費者接觸上有所突破。

針對誠品展店策略，黃舒衛表示，以城市發展角度來看，誠品有其不可取代性，主要是民眾對於文化空間有很高的需求，不會有人討厭住家附近有書店，而閱讀本來就是獲取知識的途徑，誠品塑造的氛圍，普遍讓民眾都感到喜愛。

誠品除了書店，也有展演、文具、音樂等，甚至有咖啡廳、餐飲等複合式元素，因此到任何地方展店，幾乎都會有忠實的顧客，有一定的基本盤。

博客來 消費

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