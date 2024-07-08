中屋投資70億 打造里山倡議最大示範場域「森形埔里農莊」
中屋事業機構8日宣布，將投資70億元於埔里打造聯合國「里山倡議」在台灣最大規模的實踐示範場域──「森形埔里農莊」，這座總面積逾130公頃的沉浸式農遊圈，目前全案開發計畫已報請南投縣政府審核中，近期並將召開說明會。
森形埔里農莊採農業與自然保育並重的發展模式，並與中興大學、暨南大學、林試所、農改場等產、官、學單位攜手合作，期待與當地居民齊力打造正循環，孵化台灣農業與山林保育的永續共生經濟。
中屋事業機構明年將成立50周年，旗下事業包括中友百貨、中屋建設、中屋營造、中賓停車場、友聯國際、捷偉企業、友盟事業、中建開發、鉅堡工業、神農山莊等，涵蓋百貨、營造、建設、農業等領域。
中屋事業機構董事長劉福壽表示，中屋事業機構致力南投在地發展近40年，以打造一個人與自然和諧共生的環境與未來為事業願景。
森形埔里農莊基地位於埔里國姓交界附近，農莊堅持在環境承載量和恢復力的限度內控制資源使用量，同時為促進在地經濟及人口成長，農莊更承諾優先招募當地居民為員工，預計將提供逾千個就業機會，歡迎青年返鄉打拚，助益南投成就「國際觀光首都願景」。
劉福壽說，森形埔里農莊未來的發展規劃，將涵蓋旅館住宿、森林探索、馬場體驗、食農教育、藝術文化、餐飲服務等遊憩方式。
旅客們可恣意步入森林，探索自然山林生態，也可以在綠色景點中，體驗南投底蘊深厚的工藝資產與文化能量，強化遊程的深度與廣度。執行長劉佳穎表示，期盼以適宜全齡的多樣化遊憩方式，讓旅客藉「慢遊方式」探索埔里之美。
森形埔里農莊也肩負「食農教育」重要任務，其「神農園區」已開設涵蓋農業知識、環境保護及自然資源永續利用的課程，讓旅客藉由體驗了解樸門農法、食物產地到餐桌的歷程，透過與土地共生對話，重新認識農業價值。
埔里鎮坐擁得天獨厚地理環境，享氣候溫和及水質純淨之利，孕育出多樣花卉、甘蔗、百香果、茭白筍、菇菌類等豐富在地農特產品。
中屋事業機構為森形埔里農莊百公頃農遊圈建置完整資源供應鏈，並涵蓋包含觀光部門與農業部門等兩大項發展對策，從兼顧開發與在地保育，串起農業、人文、藝術、旅遊、民生百業的綜合效益。
新型態的「農業百貨」概念，也將成為森形埔里農莊與在地農業互利共生的重要基礎，園區內將規劃數個農產銷售的整合據點，提供當地優質農戶做為自產作物的展示、銷售平台，透過整合旅客人潮、季節活動與宣傳等資源投入，讓產銷與供應鏈系統更加優化。
另外，森形埔里農莊秉持在地關懷，除承諾優先在地聘用與永續保育外，也規劃多項在地回饋機制，包含中興大學的認證契作收購、引導產學合作人才落地經營，未來也將創造多面向的產業及工作機會，讓在地經濟農業成為南投共創共生的推動力量。
2010年於日本舉行的聯合國第十屆生物多樣性公約締約國大會，提出里山倡議，指的是高山與平原之間，森林、社區與農業生態系構成的地景，是實現社會與自然和諧共生的理想，以永續利用的方式來管理土地和自然資源，達到兼顧生物多樣性維護與資源永續利用的願景。
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