中屋投資70億 打造里山倡議最大示範場域「森形埔里農莊」

中屋事業機構8日宣布，將投資70億元於埔里打造聯合國「里山倡議」在台灣最大規模的實踐示範場域──「森形埔里農莊」，這座總面積逾130公頃的沉浸式農遊圈，目前全案開發計畫已報請南投縣政府審核中，近期並將召開說明會。

森形埔里農莊採農業與自然保育並重的發展模式，並與中興大學、暨南大學、林試所、農改場等產、官、學單位攜手合作，期待與當地居民齊力打造正循環，孵化台灣農業與山林保育的永續共生經濟。

中屋事業機構明年將成立50周年，旗下事業包括中友百貨、中屋建設、中屋營造、中賓停車場、友聯國際、捷偉企業、友盟事業、中建開發、鉅堡工業、神農山莊等，涵蓋百貨、營造、建設、農業等領域。

中屋事業機構董事長劉福壽表示，中屋事業機構致力南投在地發展近40年，以打造一個人與自然和諧共生的環境與未來為事業願景。

森形埔里農莊基地位於埔里國姓交界附近，農莊堅持在環境承載量和恢復力的限度內控制資源使用量，同時為促進在地經濟及人口成長，農莊更承諾優先招募當地居民為員工，預計將提供逾千個就業機會，歡迎青年返鄉打拚，助益南投成就「國際觀光首都願景」。

劉福壽說，森形埔里農莊未來的發展規劃，將涵蓋旅館住宿、森林探索、馬場體驗、食農教育、藝術文化、餐飲服務等遊憩方式。

旅客們可恣意步入森林，探索自然山林生態，也可以在綠色景點中，體驗南投底蘊深厚的工藝資產與文化能量，強化遊程的深度與廣度。執行長劉佳穎表示，期盼以適宜全齡的多樣化遊憩方式，讓旅客藉「慢遊方式」探索埔里之美。

森形埔里農莊也肩負「食農教育」重要任務，其「神農園區」已開設涵蓋農業知識、環境保護及自然資源永續利用的課程，讓旅客藉由體驗了解樸門農法、食物產地到餐桌的歷程，透過與土地共生對話，重新認識農業價值。

埔里鎮坐擁得天獨厚地理環境，享氣候溫和及水質純淨之利，孕育出多樣花卉、甘蔗、百香果、茭白筍、菇菌類等豐富在地農特產品。

中屋事業機構為森形埔里農莊百公頃農遊圈建置完整資源供應鏈，並涵蓋包含觀光部門與農業部門等兩大項發展對策，從兼顧開發與在地保育，串起農業、人文、藝術、旅遊、民生百業的綜合效益。

新型態的「農業百貨」概念，也將成為森形埔里農莊與在地農業互利共生的重要基礎，園區內將規劃數個農產銷售的整合據點，提供當地優質農戶做為自產作物的展示、銷售平台，透過整合旅客人潮、季節活動與宣傳等資源投入，讓產銷與供應鏈系統更加優化。

另外，森形埔里農莊秉持在地關懷，除承諾優先在地聘用與永續保育外，也規劃多項在地回饋機制，包含中興大學的認證契作收購、引導產學合作人才落地經營，未來也將創造多面向的產業及工作機會，讓在地經濟農業成為南投共創共生的推動力量。

2010年於日本舉行的聯合國第十屆生物多樣性公約締約國大會，提出里山倡議，指的是高山與平原之間，森林、社區與農業生態系構成的地景，是實現社會與自然和諧共生的理想，以永續利用的方式來管理土地和自然資源，達到兼顧生物多樣性維護與資源永續利用的願景。 中屋事業機構以打造一個人與自然和諧共生的環境與未來為事業願景。圖／中屋機構提供 中屋機構將投資70億在埔里打造聯合國里山倡議最大示範場域-森形埔里農莊。圖／中屋機構提供

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