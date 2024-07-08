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黃志芳：新南向政策新階段 加強半導體與AI合作

中央社／ 新德里8日專電
外貿協會董事長黃志芳（中）8日在新德里出席2024印度台灣形象展開幕典禮，陪同印度貴賓參觀展位之後，接受媒體聯合訪問。圖／中央社
外貿協會董事長黃志芳（中）8日在新德里出席2024印度台灣形象展開幕典禮，陪同印度貴賓參觀展位之後，接受媒體聯合訪問。圖／中央社

外貿協會董事長黃志芳今天表示，新南向政策進入新階段，台灣將在科技領域著墨更多，善用資通訊、半導體AI供應鏈優勢，加強與新南向國家合作，包括印度在內。

黃志芳今天在新德里出席2024印度台灣形象展開幕典禮，並接受媒體聯合訪問。

他表示，賴總統在就職演說中強調，要行銷台灣、佈局全球，在這樣的政策思維之下，新南向政策的重要性將會增加。在新南向政策的新階段，人類也邁入人工智慧時代，因此政府推動新南向時，會在科技方面著墨更多。

黃志芳說，在新階段的新南向政策，台灣將善用在資通訊產業的優勢，不只是半導體，還包括AI（人工智慧）供應鏈的能量，來加強跟新南向國家的進行合作。

他指出，世界各國都希望與台灣建立半導體合作關係，但不是每個國家都有發展半導體的條件；印度擁有14億的人口，加上旺盛的企圖心，「一定會做出它的半導體產業。」

台灣目前在半導體製造以及IC（積體電路）設計，都已與印度建立了合作關係。

黃志芳舉例說，力積電已開始協助印度塔塔（Tata）集團，在印度興建第一座12吋晶圓廠；群聯電子在開發印度市場的同時，也幫忙印度訓練軟體設計人才；台灣最大IC設計公司聯發科，光是在新德里就聘請了數百名印度工程師。

此外，印度還有很多人才、工程師在台灣的半導體產業工作，他們將來都可以成為印度發展半導體的種子。

黃志芳指出，在全球供應鏈重組的趨勢之下，許多美國公司從在地化跟分散風險的角度考慮，都加碼在印度出貨和生產，很多台灣廠商也會配合這些美國公司，增加在印度的生產跟投資，這是一個必然的趨勢。

他說，印度每年新增中產階級2000多萬人，比台灣總人口還多，消費力可觀。因此台灣企業在全球佈局時，可以把印度當作一個內需市場來考量，而不只是前來做代工出口。

黃志芳建議有意前進印度的台商，經營市場要有耐心，只要在這裏長期扎根，市場紅利將是用之不竭，10多年前進入印度市場的康揚輔具，以及在印度耕耘20年的台達電，都是很成功的範例。

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