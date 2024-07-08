商業興觀點／解碼生成式AI與AI生成內容

經濟日報／ 傅馨巧（商研院數位創新人才研究所研究員）
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片

隨著AI技術的快速發展，生成式AI（Generative AI）和AI生成內容（AIGC, AI-Generated Content）成為熱點話題。然而，很多人對這兩者的區別和應用感到困惑。在此協助大家理解這兩者的差異，並探討其現況、趨勢及未來的發展。

一、生成式AI與AIGC的現況與趨勢

生成式AI指的是利用人工智慧技術來創造新數據或內容的技術。這些技術包括生成對抗網絡（GANs）、變分自編碼器（VAEs）和自回歸模型（如GPT-3、GPT-4）等。生成式AI可以生成多種形式的內容，包括文本、圖像、音樂和視頻。

AIGC（AI-Generated Content）則是指由生成式AI創造出的內容產品。AIGC涵蓋了由AI生成的各類內容，並強調這些內容的實際應用和價值。

隨著生成式AI技術的成熟，AIGC在媒體、娛樂、教育、行銷等各個領域的應用愈來愈廣泛。

二、生成式AI與AIGC的差異

生成式AI專注於技術，即如何利用AI技術創建新內容。它將創造力與技術結合，透過訓練模型模擬人類創作過程。生成式AI的核心在於演算法和模型，如生成對抗網絡（GANs），透過生成器和判別器的競爭來提升生成內容的質量。

以OpenAI的GPT-4為例，這種模型基於輸入文本生成連貫且具創意的文章，背後依靠深度學習以及自然語言處理技術，訓練模型以生成高質量文本。

AIGC強調生成內容的應用價值，專注於如何利用生成式AI創造的內容實現具體應用和價值。AIGC注重結果和應用，而非技術過程，旨在將生成內容轉化為商業和社會價值。

例如，企業可使用AIGC技術自動生成廣告素材，包括圖像、影音和文案，提升廣告創作效率，並根據市場需求快速調整和優化。

可口可樂公司在其全球音樂平台Coke Studio推出的創新AIGC活動中，參加者現場回答問題後即可創作個人專屬音樂、專輯封面和MV，並能下載和分享這些創作，展示了AIGC在廣告行銷中的應用。

三、未來發展與應用

生成式AI的未來發展將聚焦於提升內容質量和多樣性，以及提高模型效率和可擴展性。隨著計算能力和演算法的進步，生成式AI將能創建更具創意和高質量的內容。

AIGC的應用將更廣泛深入，涵蓋更多產業和情境。隨著生成式AI技術的進步，AIGC在客製化服務方面將發揮重要作用。透過分析客戶偏好和行為數據，AIGC能生成個性化推薦內容，如電影、音樂和購物建議，提升客戶體驗和滿意度。

生成式AI和AIGC的發展將推動技術創新和應用擴展。商研院為此開辦相關課程，為各行各業帶來新機遇和挑戰。未來，生成式AI和AIGC將在更多領域發揮潛力，為生活和工作帶來更多便利和創新。

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