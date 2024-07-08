發現薇趨勢／保護本土產業 台灣應積極發聲

不知道從什麼時候開始，「地球村」的概念已融入我們的生活與工作。台北街頭隨處可見星巴克，也可零時差觀看歐美運動賽事轉播，海外商品平行輸入國內市場，點開影音串流平台則迅速接上國際產出的內容。

一直到中美關係緊張與新冠疫情爆發，世界產業鏈運作的方式才與過去大不相同。各國政府紛紛投入在地製造，配合稅收，連結政策，即使賠錢也要做；然而，台灣好像不曾被「反全球化」影響。

以數位廣告為例，根據DMA發布的2021台灣數位廣告量統計報告，台灣數位廣告市場規模超過500億，其中Facebook與Google壟斷了400億收入，而其他數位廣告業者只能撿拾剩下的殘羹冷炙。2022年，歐盟委員會為了保護國內廣告業與用戶隱私，先後指控Google和Meta不當分食歐盟境內的廣告市場。

根據eMarketer統計2023年的數位廣告市占，美國企業占廣告業整體份額59.8%，Facebook與Google就占了市場的52.7%，數目相當可觀。

為此，歐盟控告 Alphabet 旗下Google濫用其在廣告技術領域的主導地位，有害市場競爭。2017年以來，Google因行動作業系統、搜尋引擎與廣告業務濫用主導地位，累積了80億歐元的罰款，但這次的廣告市場壟斷爭議，Google持續為自己辯駁。

而Meta則被指控扭曲了在線分類廣告市場的競爭，違反歐盟壟斷法。為此，Meta提出旗下兩大平台Facebook和Instagram，針對歐洲地區推出無廣告月費計畫，一來免去壟斷廣告市場的嫌疑，二來無廣告者付費能補足流失的廣告經濟。

然而根據英國《金融時報》最新的報導，歐盟擔憂使用戶為了免費使用，Meta會變相存取個資，此計畫也無法緩解廣告市場的壟斷現象。

以電商產業來說，近期快速崛起的中國平價電商平台Shein與Temu正面臨歐美夾擊，兩家主打商品的共同特色是低價銷售，能讓歐美境內本土產業售價失去競爭力，卻也涉及資訊安全問題。

歐盟執委會正擬定取消150歐元的小額免稅門檻，且不論商品價值，都強制平台需要支付增值稅（VAT）；而美國政府陸續暫停六間報關行的小額豁免清關資格，降低境外企業「不公平獲利」的風險，以提升國內產業獲利機會。根據資策會產業情報研究所的報告顯示，淘寶與天貓是台灣民眾在海外平台消費的第一名，占比近兩成，而郵包物品進出口規定完稅價格2,000元內免關稅、貨物稅與營業稅。

最後是串流影音平台。以全球市占率最高的Netflix來說，當Netflix跨足世界各地，歐盟執委會就要求Netflix必須投資當地製作節目，且至少五分之一的內容必須是歐洲出品。2022年，法國政府與Netflix達成共識，每年最少4%之法國營業額，且每年投資在地影視產業不得少於3,000萬歐元。韓國更是自2016年Netflix落地以來，累積投資超過1兆韓元，更於2023年承諾在未來四年加碼投資25億美元。

在台灣，2020年NCC首次拋出OTT TV專法，並舉辦公聽會，引發業者強烈反彈。專法中要求大型業者要有一定程度投入本土內容產製，也須登記、定期申報用戶數量、營業額、點擊率與流量等，專法內容恐怕影響大型業者的經營策略，台灣業界也擔憂會因此逼走國際大平台。時至今日，還沒有新的草案釋出。

世界各國在不同強權進入本土市場時，或多或少都為保護本土產業積極發聲。台灣以科技聞名全球，在各項商業市場市占名列前茅，如果能多一份自信與底氣，即使無法抵擋外來強權的勢頭，也能為本土產業爭取更多新的機會。

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