智慧經營／華興董事長劉守雄 認真做有把握的事

LED廠華興（6164）董事長劉守雄表示，將持續投入技術創新和產品研發，深耕拓展海外市場，選擇好的客戶，認真做有把握的事。

劉守雄表示，華興致力於提供高品質、環保且高效的照明解決方案，今年已強化行銷企劃與供應鏈管理，持續深耕拓展海外市場，下一步將瞄準歐洲市場。其中，華興的低溫照明產品是全家便利商店與全聯福利中心的低溫照明合作夥伴，並在亞特蘭大取得可口可樂飲料冰箱照明應用的全球供應權，北美市場隨著重要客戶回歸，提升整體市占率。

環保節能技術成效顯著

劉守雄談及，去（2023）年是辛苦的一年，隨著重要客戶回歸，看好今年下半年會比去年好，預計歐洲市場在明年會有比較大幅度的成長，今年是華興成立第47年，再過幾年就要邁入50年，目前最重要的是把基本面做好，努力做出差異性，認真做有把握的事。

劉守雄強調，華興低溫照明技術不僅在光學性能上有了突破，更在環保節能方面取得了顯著成效，最新的系列產品具有極低的能耗，顯著提高了照明設備的效率和使用壽命。華興的產品有效降低二氧化碳排放量，並使用可回收材料製造，符合國際環保標準。

除了低溫照明產品已經開發到第六代系列燈管，產品兼顧光學設計、發光效率和安裝便利，適配各種商用展示冷櫃，光照的均勻等特性，能提供最佳的顧客體驗。劉守雄說，今年華興還將推出食物展示櫃與飲料設備相關的照明與全彩應用產品，突破LED高溫使用的限制，將應用在更多的food and beverage設備市場，並持續投入全球布局。

華興的產品線涵蓋五大類應用，滿足不同市場需求，首先是LED元件，包括高效節能的LED晶片和封裝技術，廣泛應用於各種照明和工業設備中。其次為模組，提供多種發光指示與背光模組，適用於醫療器材、工業感測、商業設備、車用與照明和其他高科技應用。

產品線涵蓋五大類應用

第三是低溫應用，專注於在低溫環境下運行穩定的照明產品，應用在店鋪、便利超商、賣場等商業環境之直立式玻璃冰箱、水平開放式冷櫃、島型開放櫃。

第四是照明，涵蓋家庭、商業和工業照明、健康與人因照明產品。此外，還有新產品事業，探索和開發新興技術和應用，致力於持續創新和市場拓展，近期投入研發更多運用在food and beverage設備市場的照明，這類新型超高瓦數燈具預計於下半年完成開發驗證，可望在年底貢獻營收。

展望未來，劉守雄表示，華興將持續投入技術創新和產品研發，提供更加先進和多元化的照明解決方案，滿足不同客戶的需求，也將積極拓展國際市場，推動food and beverage照明技術的全球應用。

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