數位沛方／三招提升營運績效

最近在輔導企業時時常感受到，企業覺得現階段經營愈來愈有挑戰性，包括消費者消費上愈來愈沒有忠誠度、市場規模小無法持續成長、中小企業人力短缺．然而這些困難，難道真的無解嗎？

其實，如果我們開始試著做好底下三件事情，就有機會讓公司繼續獲得成長機會。

許多企業主都會覺得ESG不就是在減碳嗎？我又不是製造業或出口業關我什麼事？但實際上，減碳只是ESG中的其中一環，在ESG裡面還包含了公司的治理、社會的關懷以及員工的照顧。

做好ESG，除了對於外銷企業在提供客戶碳盤查、碳足跡等數據以符合海外客戶的需求外，對於一般企業來說，也可以影響社會大眾對企業的觀感，對於提升消費意願甚至員工招募上，都會有所幫助。

此外，現在銀行也都在發揮以大帶小的功能，也就是企業若有資金需求時，如果本身有投入作ESG，那麼將會有較好的條件來跟銀行借款。

二、招募或培養良善專業經理人

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在一次專訪中提到，他自己每天幾乎都在開會，但這些會議都是屬於動腦的、創意的或解決問題型的會議，因為這些會議能夠幫助公司作更好的推進，而報告型會議及營運會議他都不參加。

有些企業主看到這就會想說，所以營運會議不重要囉？營運會議當然很重要，所以黃仁勳在受訪時特別強調，公司裡有很多優秀的經理人，他們可以協助公司作好營運，讓他自己能夠花更多心力在作往前推進的事情。

從這裡可以看出來，公司想要成長，除了企業主能夠作好領導往前邁進外，也需要有好的經理人來幫忙作好後盾。當年劉邦在封蕭何最高官位而眾臣疑惑時，劉邦就說當大家在往前攻城掠地時，若不是蕭何顧好後方提供源源不絕的資源，他們在前線肯定無法好好發揮。好的經理人可以從外面找，當然從內部培養也是個好方法。

三、導入適合的AI工具協作

人力短缺的問題，除了提升公司形象與福利來招募員工外，結合AI提升工作效率也是個很重要的解決方式。

現在有愈來愈多的AI工具可以協助我們縮短工時或是提升效率，比較困難的地方則是在於前面要梳理出來自己公司需要的是什麼，而不是看到有什麼工具都想要去用，這樣會造成太多無謂的花費，以及員工適應各種新工具的時間成本。我們可以先從跟賺錢最有關的，或是最浪費時間的事情來思考，找出當前應該導入AI來解決的部分。

上述的三種方式，是目前我在輔導及觀察的過程中，看到能夠有效改善公司營運績效的作法，但每一種作法都需要時間來發酵，而愈晚投入，只會讓自己的競爭力愈薄弱，因此非常建議企業主們，早點擁抱ESG與AI，同時培養經理人，讓公司往更好的方向發展。

商品推薦