大同電鍋復古橘icash2.0手刷仿舊登場 掀搶購潮

大同（2371）公司多次與愛金卡公司合作推出大同經典產品icash2.0，可愛又有創意的造型，不但受到消費者喜愛搶購，更掀起了一陣收藏造型儲值卡風潮，連海外朋友都搶著要購買。2家公司再度聯手，在大同電鍋問市65年後向歲月致敬，隆重推出年代感十足的復古橘icash2.0。

由大同授權愛金卡獨家推出的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」，整體設計重現復古感，並以家家戶戶最常見到的橘色外觀為主，開關部分除了能上下撥動的細節外，感應時還會亮起紅燈，重現煮飯時的場景，相當有趣。

為了復刻具年代感的古早味電鍋，鍋蓋部分特別使用古銅色霧面材質製作，模擬出使用已久的鍋蓋表面，細看還會發現鍋蓋邊緣如實呈現一圈圈磨損的歲月痕跡，而為了呈現經年使用的磨損機體，更特別以人工方式刷出仿舊的時光痕跡，彷彿就是那款在家中飄香數十年的老電鍋。

將鍋蓋打開後，裡面滿滿一鍋擬真茶葉蛋，蛋殼上的細微裂痕及滷包網布表面逼真無比，彷彿真的會飄出香味一樣。除了電鍋本體外，更附贈迷你夾子及擬真茶葉蛋一顆，享受動手玩的樂趣，喜歡復古感的消費者不要錯過這次唯一的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」。 由大同授權愛金卡獨家推出的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」，整體設計重現復古感。圖／大同提供

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