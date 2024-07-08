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感受台北活力...「2024扶輪公益路跑」將熱烈起跑 即日起受理報名

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2024年扶輪公益路跑將於11月24日在總統府前凱達格蘭大道熱烈起跑。圖／主辦單位提供
2024年扶輪公益路跑將於11月24日在總統府前凱達格蘭大道熱烈起跑。圖／主辦單位提供

萬人路跑賽事「2024年扶輪公益路跑Run for台北國際扶輪年會」，將於11月24日在總統府前凱達格蘭大道熱烈起跑。這項公益路跑活動為全球性年度盛會「2026國際扶輪世界年會」的重要序幕，目的在支援弱勢群體及推動多項公益計畫。

國際扶輪世界年會地主籌備委員會主委HOC謝三連、國際扶輪六個地區總監，8日共同為即將舉行的活動揭幕。

台北市政府體育局長王泓翔表示，國際扶輪一直以來致力於服務社會，2026國際扶輪年會即將於台北盛大舉辦，可說是台灣有史以來最具規模的會展活動，這是一個讓全世界看到台灣熱情與活力的絕佳機會，屆時歡迎各地的朋友一同來參與，一起感受台北的活力。

另外，這次公益路跑是回饋社會的一項重要舉措，謝三連希望透過這次活動，喚起社會大眾對弱勢群體的關注，提升民眾對國際扶輪及其公益使命的認識，一起跑出健康、跑出愛心，跑出台北的美好未來。

謝三連說，扶輪路跑不僅僅是一場運動賽事，更是一次凝聚人心、點燃希望的公益行動。透過奔跑的每一步，國際扶輪將為社會公益事業注入力量，為社會弱勢群體發聲，為城市注入新的活力與生機，相當期待在11月24日的活動現場與大家相見。

謝三連也向台北市政府、協辦單位台北市政府體育局、主辦單位國際扶輪3481地區總監劉影梅、國際扶輪3482地區總監陳正玲、國際扶輪3490地區總監陳建勳、國際扶輪3521地區總監李博信、國際扶輪3522地區總監侯玳梁、國際扶輪3523地區總監曾國峰、路跑總召國際扶輪3523地區主委王欽秉與各個贊助單位表達感謝之意。

謝三連表示，有大家的支持，才能讓活動順利舉行，感謝社友們熱情參與扶輪路跑。

2024扶輪公益路跑設有兩個組別，包括競賽組12.5K與休閒組3K，適合不同年齡層與運動愛好者參加，11月24日活動當天將於總統府前凱達格蘭大道舉行，參賽者將在跑步的同時，享受台北城市的美景。

除了路跑活動外，還有摸彩活動與精彩表演，民眾完賽後還能與家人朋友一同在總統府前廣場享受運動完的悠閒時光。

2024年扶輪公益路跑Run for台北國際扶輪年會，自即日起至9月10日開放報名，請上網搜尋「2024年扶輪公益路跑」或至〈筆記報名〉網站報名。

國際扶輪世界年會地主籌備委員會主委HOC謝三連盼民眾積極報名路跑。圖／主辦單位提供
國際扶輪世界年會地主籌備委員會主委HOC謝三連盼民眾積極報名路跑。圖／主辦單位提供

總統府 路跑 運動 體育

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