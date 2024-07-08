中鴻董事長由曾貴松續任 公告現金股利0.1元
中鴻（2014）8日董事會推舉曾貴松續任董事長。他指出，鋼市陷入低潮期，中鴻最大優勢在於靈活應變，將針對鋼胚半成品以及鋼材成品展開全面存貨調節，同時搭配地毯式降低成本措施，提升獲利能力，做好基本功以迎接未來鋼市復甦。
8日中鴻並公告發放現金股利0.1元，除息交易日7月25日，股票最後過戶日7月27日，停止過戶起始日期7月28日、截止日期8月1日，除息基準日8月1日，普通股現金股利發放日期為8月23日。
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