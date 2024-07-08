2023年住宅需求動向調查曝 國土署：租金補貼18到25歲滿意度逾7成

國土署今天表示，依2023年住宅需求動向調查結果，租金補貼政策整體滿意度近7成，18歲到25歲年輕人滿意度更已超過7成，顯示這項政策對租屋族及青年族群減輕租屋負擔，發揮實質效益。

工商時報今天報導，內政部2023年住宅需求動向調查發現，去年全國有95.3％租客曾經遭遇租屋糾紛，其中「租金支出無法申報所得扣除」占57.6％為最大主因，各縣市均有過半租客有遇此現象，其中7成年齡未滿25歲。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，這項調查是「300億元租金補貼」辦理後所進行的第2次調查，民眾多已熟悉及了解300億元租金補貼政策內容，所以能夠放心表達相關意見，並將過往經驗提供給公部門做為參考。

國土署說明，這次調查租金補貼申請者時，提供過去常見的租屋糾紛約10個選項，讓申請人可複選，呈現過往租屋時，曾經所遇到的糾紛態樣；如將各類型項目加總所得比率將大於100%。媒體對統計結果解讀方式，與調查實際要陳述的情況有所不同。

國土署指出，政府為照顧各年齡層租屋民眾的居住需求，今年持續推動租金補貼政策，給予居住支持與協助，租金補貼從去年7月受理申請到今年6月底止，已核定57萬戶。

國土署解釋，為讓民眾更容易申請租金補貼，推動多項精進措施，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬到18歲就可以申請、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件等措施，以達到「擴大照顧、簡政便民」，照顧更多租屋家庭。

國土署提到，房客申請租金補貼，住宅所有權人可享有公益出租人所得稅等稅捐減免優惠，鼓勵房東放心將房屋出租；房東如有禁止房客申請租金補貼情形，房客則可拒絕及主張無效，遇有租賃糾紛者，民眾可透過各地方政府地政單位及消保官等管道處理。

國土署強調，提醒房東若因房客申請租金補貼，進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴及要求改正，如不改正者，可處新台幣3萬元到30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬元到50萬元罰鍰，且得按次處罰，請勿以身試法。

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