簡余晏接任台灣觀光協會第26屆會長 周永暉續任名譽董事
台灣觀光協會將邁入第68年，以促進台灣觀光產業發展為目的，多年來協助觀光署於國際推廣行銷台灣，同時為業界與政府溝通的橋樑。於7月8日上午召開第26屆董事會第一次會議，依據捐助章程，由全體董事一致通過推選簡余晏擔任會長。
簡余晏為政治大學國家發展研究所博士，曾任台北市觀光傳播局局長、兩屆台北市議員、寶島聯播網節目主持人、Ettoday政治中心主任、聯合晚報與中國時報記者，具媒體專業，於協會擔任秘書長兩年多，熟悉協會會務。
簡余晏會長表示，感謝榮譽會長葉菊蘭以及所有董事的支持，未來將與協會所有夥伴全力以赴，為業者、觀光署及台灣觀光品牌盡心盡力。葉菊蘭榮譽會長感謝歷任會長、董事、觀光業界和協會捐贈單位，以及交通部觀光署的信任及支持，肯定簡會長專業能力，能帶領協會年輕、有活力的團隊展現新風貌。
台灣觀光協會第26屆董事名單延續第25屆的精神，考量行業別、區域性的平衡，兼顧推動世代傳承及永續發展的企圖。董事會議上決議推選交通部觀光署周永暉署長續任名譽董事、前會長葉菊蘭擔任榮譽會長，展現協會將持續和政府並肩努力，與業界共同打拚，在歷任會長打下的基礎上，持續推動台灣觀光的決心。
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