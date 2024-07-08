民間參與公建上半年簽約711億元 「高雄」登六都招商王
今年上半年民間參與公共建設成效出爐。以廣義民間參與公共建設成績，交通部再度成為上半年招商王，而六都則由高雄市奪下。財政部促參司司長李建賢透露，高雄市政府也預告下半年還有案件將簽約，可望繼2022年之後，再度拿下年度招商王。
財政部促參司表示，在各機關共同努力下，民參案件簽約56件，民投金額新台幣711億元，其中依促進民間參與公共建設法辦理之促參案件共有33件，簽約金額199億元，與去年同期相比，促參簽約金額增加逾6成。
簽約案件中有「高雄市鼓山區長期照顧服務園區ROT+BOT案」、「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」等符合社會需求的長照、環境污染防治設施，顯見各機關積極採以促參結合民間力量，從以往常見的停車場、運動中心、文教設施等公共建設，逐漸擴大公建類別及範圍，以打造更優質的生活環境。
展望今年下半年至明年上半年，公共建設商機仍潛力無窮，財政部彙整各機關包含農業及資源循環再利用、環境污染防治、長照及醫療設施等76件、民間投資金額逾1,300億元的案源，23日也將舉辦「113年度民間參與公共建設招商大會」，可望進一步媒合業者投資，也歡迎國內壽險業者踴躍參與，俾利引進民間資金投入國內公共建設。
財政部表示，配合促參2.0新制度上路，為進一步協助主辦機關更順利的辦理促參案件，今年上半年已發布多項行政指導，包含促參全生命週期作業手冊（前置作業及招商階段）、招商文件範本及促參案件財務評估指引等，期各機關透過相關文件的引導，提升促參作業品質及周延性，共創政府、產業、民間三贏的豐碩促參成果。
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