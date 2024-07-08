國產首例 禾榮科技癌症標靶放射治療設備獲醫材許可證

漢民集團持股逾八成的禾榮科技8日宣布，該公司已正式取得衛福部「加速器型硼中子捕獲治療技術（AB-BNCT）」設備的醫療器材許可證，標誌著台灣第一台國產癌症標靶放射治療設備正式問世。

成立於2017年的禾榮科技，目前實收資本額11.43億元，是由漢民集團以6,000萬元技術作價，自清華大學與與工研院授權發展AB-BNCT 的公司，其技術原理是利用靜脈注射將無毒的含硼藥物打入人體腫瘤細胞中，再利用中子引發的物理反應，由體外進行細胞級放射治療。

禾榮科技今年5月下旬曾經宣布，已在中國醫藥大學新竹附設醫院正式啟用台灣首座硼中子捕獲治療（BNCT）中心。如今再度取得AB-BNCT 設備醫療器材許可證，標誌著台灣癌症治療領域迎來了一次重要的里程碑。未來公司將與各大醫學中心密切合作，致力展開 BNCT 的臨床運用。

禾榮科技總經理沈孝廉表示，AB-BNCT設備獲得衛福部醫材許可證後，接下來將向財團法人醫藥品查驗中心（CDE）提出兩項臨床申請，一是與國內CDMO藥廠合作發展含硼藥物，鎖定復發性頭頸癌，將與北、中、南部醫學中心合作進行臨床試驗，期待2026年完成試驗取得藥證。

此外，禾榮科技希望在頭頸癌之外，針對腦膜瘤、腦癌、乳癌和肺癌等癌種，將爭取展開學術型臨床實驗，沈孝廉說，這項學術型臨床試驗一旦順利通過，將有助於禾榮科技開始收「恩慈治療」病患。

禾榮科技與政府發展大精準醫療產業的政策同步，也正發展篩檢技術F18-BPA，搭配分子醫學影像技術，使診斷更精準。此技術不僅提供預測療效的科學指標，也為未來商業保險與健保給付提供科學依據。

沈孝廉指出，目前全世界僅有日本、美國、中國、南韓及台灣企業投入AB-BNCT相關治療設備，其中僅有日本住友集團已進入商業化階段。禾榮科技目標今年底申請登錄興櫃，公司將在今年9月啟動約4、5億元的增資。

他強調，禾榮科技發展的AB-BNCT與其他癌症質子治療相比，每次療程可由二、三十次大幅縮短為一至兩次，雖然病人接受治療費用仍需百萬元，但是未來可透過保險業的結合，大幅降低癌症病人的負擔。

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