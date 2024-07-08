名人代言影響力變弱...安永消費者指數調查 消費者更關注「這類人」

安永發表最新「安永未來消費者指數」調查，47%受訪消費者對未來持樂觀態度，但消費者獨立性增加；61%表示自己能掌控生活，代表著消費者對傳統影響力來源的依賴減少，消費品公司和零售商面臨了新挑戰。另外調查也顯示，消費者在社群平台上關注內容創作者，主因內容品質和真實性，更喜歡微網紅(Micro Influencers)和利基專家(Niche Experts) 。

根據調查，57%受訪者做出購買決定時希望參與或在線上尋求建議，另有61%會依賴社群等數位管道和網紅推薦來購買商品，只有21%會點擊關注社群媒體上的廣告。從地區來看，44%亞洲消費者更多參與網路社群，其次為美洲的32%、歐洲的29%；就年齡層來看，Z世代占40%、千禧世代39%，年輕世代參與度最高，超越X世代的30%及嬰兒潮的17%。

安永會計師呂倩雯分享，現在消費行為持續改變，社群媒體平臺深深影響消費者的購物決策。社群媒體為品牌提供了與消費者互動的機會，可以更了解他們需求和期望，將品牌形象傳遞給消費者，進一步影響購物決策或提高品牌的知名度和銷售。」

另外，調查也顯示，名人代言影響力減弱，25%受訪者表示是因名人而關注，亞洲則有32%，代表了品牌需要採取新策略，透過真實和值得信賴的連接來吸引消費者。49%受訪者表示會關注有影響力的人，是因為創造了他們認為有價值的內容，44%認為創造出認為有趣的內容。呂倩雯指出，台灣消費市場看見網紅的影響力顯著提升，透過短影音或直播帶貨，增加與消費者的互動機會，品牌廠商更希望跟有影響力的網紅建立長期合作關係。

她也觀察到，有新創公司已在開發能夠媒合品牌、網紅合作的業務模式，希望能促成更多的合作商機，並計算與網紅合作能帶給品牌的效益；以及研究從不同網紅的主題標籤中，找到其所在的立基市場及分眾專業領域，增加品牌與特定消費族群的連結度。

至於品牌忠誠度，報告中提到，消費者容易受到折扣、專屬優惠等實體回饋吸引。高達46%受訪消費者會兌換商品優惠券，但只有31%受訪者下載品牌的應用程式、23%加入會員獎勵俱樂部、22%在過去半年內曾註冊加入品牌的會員信箱。受訪者首選最能提高消費忠誠度的功能，是產品免運費(67%)、部分產品折扣 (49%)。

「安永未來消費者指數」針對30個國家約2.3萬名受訪者進行調查，調查時間為2024年3月29日至4月10日。透過此指數可及時發現消費者的主要特徵或新興消費型態，以及消費市場的短期變化及根本轉變。

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