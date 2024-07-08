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六大建商狂買地 上半年土地交易近千億元、年增94％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市熱絡，土地市場交易延續首季強勁動能，據第一太戴維斯統計，今年第2季土地市場交易金額達507億元，年增61%，合計上半年大型土地交易總額為938億元，年增94%，其中，上半年至少就有6大建商狂買地，購地金額皆超過30億元以上。

觀察買方，建商購地力道明顯反彈，上半年合計投入670億元，較去年成長120%，第一太戴維斯表示，預售屋與住宅市場買氣熱絡，在加上央行強硬升息機率低，以及新青安對於住宅買氣的帶動，不少建商敏捷調整購地策略，今年起開始積極大舉獵地。

例如海悅國際（2348）與其他建商共同參與芙蓉大樓與開明高職購置案，兩筆個案的土地總值即超過186億元，另外，遠雄（5522）、亞昕（5213）、國建（2501）、國聚、愛山林（2540）、茂德機構等建商，上半年購地金額都超過30億元，布局腳步更為積極。

若從區域來看，新北市以及高雄市為主要交易熱區，分別達217億元與186億元，預計接下來隨著土地庫存逐步拉升，建商的推案動能將隨之提升，預售市場將更添柴火。

展望未來，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，今年以來台灣經濟表現強勁，科技產業的實力也備受國際肯定，日前舉辦Computex期間，國際大廠紛紛表達在台灣擴大布局決心，包括輝達、AMD皆表示計畫在台設立AI研發中心，亞馬遜AWS與蘋果也公布在台灣建置大型資料中心的計畫，國內外科技業需求持續擴大，有機會帶動工業不動產租賃需求。

由於前一波科技業擴廠已將合適的廠房去化，近期也觀察到市場出現供不應求的狀況，包括日前辦理新竹科學園區兩棟廠房公開標售，市場反應熱絡，共吸引近30家企業洽詢，最終由半導體大廠得標，建議今年下半年賣方可積極盤點閒置廠房或廠辦空間，掌握這波AI商機。

投資市場方面，市區辦公室價格維持小幅上漲趨勢，隨著利率提高增加持有成本，壓縮獲利空間以及股市吸引資金轉入，投資人對於不動產投資謹慎，偏好具重建價值的標的，或者屋齡新，租金漲幅較有期待空間的新辦公室與廠辦。

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