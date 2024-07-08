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辦公室第一！建商積極獵樓補庫存 上半年商用不動產交易量達658億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台灣經濟與出口轉強，全台住宅與預售市場熱絡，商用不動產市場則表現相對平穩，根據第一太平戴維斯統計，今年第2季大型商用不動產交易金額（單筆交易達3億元之案件）為249億元，受去年新光一號REITs標售案墊高基期的影響，季減56%、年減39%，總計今年上半年大型商用不動產交易總額為658億元，年減10%。

今年上半年商用不動產交易中，辦公室規模排名第一，總額達237億元，占比達36%，投資型買方為購買主力。最大筆辦公室交易為海悅國際等多家開發商共同購置仁愛路芙蓉大樓，交易金額達131億元，換算土地單價每坪高達1,526萬元，開發商將進一步整合重建為豪宅產品。另，力麒建設總部大樓則以12.8億元出售予專業投資機構佳旺資本，以及個人投資人購置圓山站周邊整棟辦公樓，總價18億元。

觀察近期辦公室買方，投資型買方偏好購置市中心的中古整棟大樓，看好改建增值效益，自用型企業則是購置新完工及預售辦公室，在符合企業ESG目標下提供更佳的工作環境。

工業廠房第二大宗交易類別，總金額為175億元，其中最大筆交易為怡華實業斥資31億元購入新北市五股台灣理研工業舊廠，以及矽格聯測以16.8億元購入新竹科學園區整棟廠房；工業廠辦交易也相當熱絡，總金額為149億，排名第三，除了台達電以47.9億元購入內湖科學園區利豐大樓與瑞光大樓，中小型廠辦交易表現活絡，以科技業、製造業或餐飲零售等自用買方為主，大多購置單筆規模介於4億元至6億元的廠辦。

今年上半年商用不動產市場中，建商是最積極的買方，投入金額達213億元，藉由購置舊大樓補充市中心的土地庫存，科技業為第二大買方，投入總額為162億元。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，觀察這波AI熱潮，以IC設計或半導體產業受惠最深，IC設計以研發空間擴充為主，帶動科技業廠辦或辦公室需求；科學園區土地長期供不應求，若有標的釋出，都會吸引大廠積極搶進。

公部門土地釋出也是重要來源，近期AI伺服器大廠緯創及旗下緯穎聯手標的內湖潭美段地上權，總金額20.8億元，是繼去年取得內湖科學園區台北市數位內容創新中心BOT案後，再次擴大投資，計畫將此區打造為集團的AI重鎮。

AI 力麒 台達電 建商 豪宅

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