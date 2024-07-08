禾榮首台國產癌標靶放射治療設備問世 取得醫材許可證

漢民集團旗下禾榮科技今日宣布取得加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）設備醫療器材許可證。禾榮總經理沈孝廉表示，今年將啟動臨床試驗，與國內CDMO領軍藥廠合作發展含硼藥物BPA，鎖定復發性頭頸癌，並將與北、中、南部醫學中心合作進行臨床試驗。沈孝廉特別點到，盼政策持續支持，讓產業更有競爭力。

目前硼中子捕獲治療設備包括日本住友、南韓、大陸中硼等都有相關設施，台灣承業醫也代理美國設備，禾榮技術則主要來自清大與工研院技轉，目前股持股約5%，另八成以上為漢民集團與公司團隊。禾榮計畫年底興櫃掛牌。

5月底禾榮與中國醫藥大學合作的台灣首座硼中子捕獲治療中心於新竹中醫大附設醫院落成啟用。禾榮指出，AB-BNCT設備或醫材許可標誌著台灣癌症治療領域迎來了一次重要的里程碑。隨跨領域綜合性技術成功取證，象徵台灣已具備自主開發癌症治療系統能力，不再完全依賴國外廠商。

禾榮透露，相關設備技術突破，證明了台灣人卓越技術能力，其專利技術產生的中子效率更是全球第一，相較國際大廠同類型系統，有更卓越的低活化特性，有效減少不必要輻射曝露。

沈孝廉也提到，希望2026年完成試驗取得藥證，研究型實驗也會展開，包括腦膜瘤、腦癌、乳癌和肺癌等癌種。目前禾榮臨床醫學中心已預先展開相應規劃，為後續適應症的擴展打好科學基礎。

癌症一直是台灣民眾死亡原因的首位，精準診斷並實踐個體化治療是當前醫療的首要議題。禾榮與政府發展大精準醫療產業的政策同步，發展篩檢技術（F18-BPA），搭配分子醫學影像技術，使診斷更精準。此技術（F18-BPA）不僅提供預測療效的科學指標，也為未來商業保險與健保給付提供科學依據。

BNCT技術已在台灣癌症治療領域占有一席之地，沈孝廉也有感，政策、臨床和技術相互搭配和支持才能讓台灣持續作為全球的BNCT領跑者。政策方面，禾榮已與政府部門密切溝通，獲相當支持與認可；臨床方面，與中醫大合作伴隨著治療基地的落成。技術方面，開發更便捷的定位輔助工具，進行系統小型化等重大研究進展，這些都在有序地進行中。

禾榮強調，在台灣政府和社會各界支持下，將持續精進AB-BNCT技術，為台灣癌症治療帶來革命性突破，造福更多台灣癌症患者，進而走向國際，這是不變策略目標。