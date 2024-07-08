南市中西區新鑽段市有地招標 重要發展潛力地建商摩拳擦掌

台南市政府日前標售「中國城暨運河星鑽地區」一塊市有地，創下此區單坪120萬元紀錄，地政局預定9月24日要針對2筆市有地舉行設定地上權招標第一階段(資格審查)開標作業。面積1.5公頃，屬第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率50%、容積率480%，為市中心具有重要發展潛力的建築用地。

局長陳淑美指出表示，此次設定地上權招標權利金等收益將優先用於償還開發成本，包括中國城拆除補償費、河樂廣場興建及區內道路公園的興闢等。「中國城暨運河星鑽地區」規畫為兼具公共設施、商業及觀光休閒功能的綜合開發區。其中，區內的河樂廣場位於運河西側公97生態水岸公園，以「孕河之心，旗艦領航」作為規畫藍圖，營造景觀多樣性的生態水岸公園外，更將綠意延續至周邊環境，未來公共設施環境將更臻完善。

此區域位於府城重要觀光軸線上，從臨安路一段接新臨安橋到金華橋，河樂廣場、中正商圈及海安商圈，串連觀光休閒遊憩及結合水岸複合商圈的發展。臺南市政府觀光旅遊局未來亦規劃新增3座碼頭串聯舊魚市場、河樂廣場等景點，進一步擴大中西區到安平沿線觀光效益，營造臺南新水域觀光廊帶。

此次規劃設定地上權的標的，屬大面積、立即可開發的建築用地，適合規畫大型特色商場、文青時尚市集、百貨公司、景觀辦公室、酒店式公寓、國際觀光旅館等產品；且因鄰近河樂廣場觀光軸帶及安平運河遊船水岸，可有效匯聚觀光人潮可順利接納遊覽台南市區之觀光人潮，塑造運河節點新門戶。

本次招標條件包括放寬權利金分期繳付比例、財務能力資格、開發項目及招商文件機制等，詳細資訊請參閱投標須知。有意參與招標者請即日起至9月23日領取投標單，或電區段徵收科(民治市政中心)(06) 637-0949、637-4060洽詢，或至地政局網站(http://land.tainan.gov.tw/)查詢相關訊息。開標時間是年9月24日上午10時，地點永華市政中心，標的包括中西區星鑽段2425及2426地號土地。

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