房市熱到建商也傻眼！賴正鎰：台商回流資金8月鬆綁、預售及商辦看俏

台商資金8月將鬆綁，房市有望持續熱絡。鄉林（5531）集團董事長暨全國商總榮譽理事長賴正鎰8日指出，政府打房效果有限，今年房市逆勢而上，連身為開發商的自己都很傻眼，而被管制長達5年的回流台資，8月起將逐批鬆綁，有望投入股市與房市，預期下半年預售案與新商辦大樓行情看俏。

根據各不動產開發公會的申報開工資料統計，今年上半年六都推案戶數約4.41萬戶，年減3.6%，儘管推案總戶數稍減，但總銷金額的規模卻突破兆元，達1兆1807.4億元，年增21.5%，其中又以高雄市的總銷成長高達56%，幅度居冠，房價補漲效應最為明顯。

賴正鎰說，儘管政府持續打房讓投資客縮手，但碳權實施、電價調整，營建成本，墊高房價，原本期待政府打房後，觀察房價回檔再撿便宜的首購族，眼看今年房價絲毫沒有鬆動，擔心再等下去，恐怕追不起房價漲幅，因此趁著低利及新青安方案紛紛進場，加上台商回游資金推升股市指數飆上2萬4000點，房市搭順風車。

高房價下，為何還有這麼多人搶上車？賴正鎰透露，今年上半年賞屋來客平均每周都有超過4、50組預約客人，成交比約4比1，從來客量與背景分析市場，上半年看房後會成交的兩大族群，一個是游資太多分散置產，另一個則是首購與換屋族，兩者都是預期房價續漲，深怕將來更貴而買不起，部分開發建商與代銷業推低首付來迎合新青安政策，才能創造出高成交率。

他指出，在通膨未消、房價續漲的預期心理，台灣房市買氣不墜，不僅今年上半年六都建物買賣轉棟數創近11年新高，光是六都的預售新案總銷金額也高達1.1兆元，預估今年仍是「量穩、價微揚」格局，在房價續漲下，全國推案總銷可望突破去年2.1兆元，有機會挑戰2.3兆元。

談到7月上路的囤房稅2.0，賴正鎰說指出，擁多房的屋主應該已經收到稅單，房屋稅或多或少都有增加，有的房東將稅金轉嫁到房租，有的則趁勢出脫，下半年將會影響多屋族的資產配置和開發商的購地與推案規劃。

另一方面，明年即將進入縣市長選舉年，如今土地及營建成本還在高點之上，要持續觀察政府是否會再推出新利多政策，或持續打壓房市，他指出，多數開發商在獲利空間不斷遭壓縮情況下，不排除放緩推案速度或預售案部分樓層封盤，拉慢銷售速度。

至於下半年房市表現，賴正鎰認為，政府協助高科技業回台投資，從北到南都有科技業增設新廠，台灣科技長廊儼然成形，受惠AI及半導體相關供應鏈，台中市爆量推案及高雄房市補漲飆升，形成中、南部兩大科技重鎮，帶來龐大的年輕就業人口，創造新一波人口紅利，未來增值可期，商辦大樓也會是推案重點。

展望明年房市，賴正鎰表示，有六大趨勢，第一，受到電價調漲影響，下半年物價上漲壓力大，因營建成本持續波動，明年房價欲小不易；第二，科技房市大利多，南台灣房價快速起飛，科技設廠周邊房市更熱門；第三，土地、建材漲勢不斷，建商轉攻都更合建與危老市場，雙北都更合建及危老重建案量將暴增；第四，央行加強六都及新竹縣市購屋信用管制，置產買盤向七都以外區域延伸；第五，電商及科技業擴廠需求，帶動商辦、工業地產需求，商辦、廠辦產品大力崛起；第六，政府續推社會住宅，推動新興重劃區的捷運交通建設，也會刺激拉升當地房價。 鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影 資料來源／鄉林不動產研究室

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