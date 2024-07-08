大江生醫「夢想探索營」 帶逾二百名學生職業探索

大江生醫（8436）8日表示，該公司攜手詠江教育基金會，第三度舉辦「夢想探索營」，吸引共350位學生報名，大江及詠江教育基金會全額資助240位中學生前往屏東，特別開放大江國際級綠色工廠進行兩天一夜的「夢想探索營」。

大江生醫表示，這項活動旨在提供同學提早跨界探索各行業，先體驗、再升學。詠江教育基金會特別開放部分偏遠地區優先名額，此次宏碁資訊也積極加入支持偏鄉教育行列，大江號召各領域夥伴，共有不少企業共襄盛舉參與此次活動。

詠江教育基金會致力於扶助屏東偏遠地區或弱勢學童，特別在STEAM教育領域包含科學、科技、工程、藝術、數學，關注學童就學與提升教育環境，此次「夢想探索營」活動規劃特別邀請台灣STEAM教育第一人沈朋儒帶同學親手製作功能完備的空氣清淨機，選材講究無毒環保，同學可帶回自製空氣清淨機。

在職業探索的部分，則有宏碁資訊、堃霖冷凍機械、台北美福大飯店、快樂麗康、伊日生活、波龍藝術、和康生技（1783）等企業舉辦職業體驗工作坊，兩天一夜的時間，同學可接觸到各行各業的知識，並密切與職人互動，有助同學描繪出未來夢想藍圖！

屏東縣政府副縣長黃國榮5日特地參與第三屆「夢想探索營」開幕式，黃國榮表示「這次參與的都是中學生或即將升國中一年級的同學，透過職業探索營隊，讓未來選擇就讀學校及科系，都能提早找到未來方向，大步向前付諸行動。未來屏東將大力推動科技與產業接軌，提高屏東就業率及競爭力。」

詠江教育基金會董事長郭純妏表示，「持續回饋偏鄉教育，擴大影響力是詠江教育基金會的使命，這三年夢想探索營的報名人數呈倍數增長，顯示同學亟需在進入高中前奠定未來的方向再決定升學路徑。今年除了屏東，也有高雄、台南、連新竹的同學都來報名！明年期盼能邀集更多企業，開放更多名額幫助有興趣的同學一起體驗！」

大江生醫深耕屏東偏鄉教育及社區回饋，自2016年起發起「角落書櫃」計畫，從屏東偏鄉小學起步，打造知識零距離的閱讀氛圍，定期舉辦科普與海洋生態講座強化環境教育，連續兩年策畫「從海到陸」、「在海之濱」化石展，將國立自然科學博物館展出之化石南移屏東重新規劃展出，並資助南部各區域小學至大江工廠參觀，目前展示了4億年前的盾皮魚真品化石與等比例模型，以及洞熊、劍齒虎、海百合、大型菊石等化石，期待科普教育深耕城鄉，孕育更多優秀生技人才。

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