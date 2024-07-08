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全台最頂級私人招待所 宜蘭神秘「阿拉伯宮」公開出售

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
阿拉伯宮外觀圖。圖／業者提供
阿拉伯宮外觀圖。圖／業者提供

宜蘭頭城知名地標「阿拉伯宮」近日委託跨國商仲業者 CBRE 公開出售，業者表示，這是阿拉伯宮首次正式委託對外出售，屋主希望低調，售價不對外公開。

阿拉伯宮曾在2019年傳出求售，底價33億元，還一度傳出以21億元成交。不過，林姓屋主向業者表示，外傳並非事實，林家從未認真想賣這棟房子，產權也一直在林家手上。

阿拉伯宮位於頭城鎮外澳海灘，就在濱海公路旁，包含私人土地約2,400坪及1,200多坪租用國有地，占地逾3,600坪。

此一建築群由宜蘭聞人林昭文投資興建。林昭文有「台灣阿拉伯王」之稱，年輕時曾遠赴沙烏地阿拉伯創業開設餐廳，努力打拚，加上頭腦靈活，事業快速拓展，餐廳規模最多高達40間店。

他後來衣錦還鄉回到宜蘭，除了開設宜蘭第一家百貨公司「友愛百貨」，也在頭城外澳海邊買了一大塊地，興建一棟外觀極具特色的阿拉伯宮庭式建築，作為私人招待所，也就是外界所稱的「阿拉拍宮」。

此建築外圍為一長排白色高牆，牆內除了有五棟伊斯蘭白色圓頂建築，還有一棟仿杭州園林建築。屋內有超大落地窗、超大宴會廳，並至少有20個以上房間。

根據CBRE世邦魏理仕行銷資料介紹，此棟建築除了擁有遼闊寬廣的海岸景觀，可眺望龜山島海天一色美景，屋內也是金壁輝煌，兼具奢華和品味，包括包含前總統李登輝、前副總統連戰、台塑集團創辦人王永慶及前中研院院長李遠哲都曾是座上賓，堪稱國內最頂級私人招待所。

業者表示，林昭文多年前過世後，房子由家人持續維護管理，過去一度傳出求售，但其實只是外界傳說，家人相當珍惜，並沒有真的想賣，這次是抱著割愛心情，首次委託業者公開出售，希望找到有緣人接手。

阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮外觀圖。圖／業者提供
阿拉伯宮外觀圖。圖／業者提供
阿拉伯宮外觀圖。圖／業者提供
阿拉伯宮外觀圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
阿拉伯宮示意圖。圖／業者提供
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