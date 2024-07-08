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高房價為何很多人前仆後繼搶上車？ 賴正鎰：我也很傻眼

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／鄉林不動產提供
房市示意圖／鄉林不動產提供

鄉林（5531）集團董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰8日指出，政府接連打炒房，房市今年仍逆勢而上，他自己是開發商也很傻眼，不過被管制長達五年的回流台資，今年八月起將逐批鬆綁，多數可望投入股市與房市，下半年新推預售案銷售會加快、大面積及整棟的新商辦行情看俏，且政府預告軍公教明年將再調薪，若帶起新一波物價，預期不動產市場未來三年持續穩健。

根據各不動產開發公會的申報開工資料統計，六都在今年上半年推案戶數約4.41萬戶，比去年同期的4.57萬戶小幅減少3.6%。其中，以新北市和台南市預售新推案戶數減幅達二成最明顯，其餘各都會區與去年同期相比的表現，以台中市年增14.6％最多，高雄市年增11.2％次之；台北市則因為都更案件增加，推案戶數年增8.2％。

儘管六都預售市場的推案總戶數稍減，但總銷金額的規模卻一舉突破兆元，達到1兆1807.4億元，相較於去年上半年的表現，成長21.5%，其中又以高雄市的總銷成長高達56%，幅度居冠，房價補漲效應最為明顯。

賴正鎰說，儘管政府持續打房讓投資客縮手，但碳權實施、電價調整，營建成本，墊高房價，原本期待政府打房後，觀察房價回檔再撿便宜的首購族，眼看今年房價絲毫沒有鬆動，擔心再等下去，恐怕追不起房價漲幅，因此趁著低利及新青安方案紛紛進場，加上台商回游資金推升股市指數飆上2萬3000點，房市搭順風車。

「為何高房價，還是有很多人前仆後繼搶著上車？」賴正鎰透露，今年上半年賞屋來客平均每周都有超過4、50組預約客人，成交比約4:1。

從來客量與背景分析市場，上半年看房後會成交的兩大族群，一個是游資太多分散置產，另一個則是首購與換屋族。他們都是預期房價續漲，深怕將來更貴而買不起，部分開發建商與代銷業推低首付來迎合新青安政策，才能創造出高成交率。

他指出，在通膨未消、房價續漲的預期心理，台灣房市買氣不墜，不僅六都建物買賣轉移戶數在今年上半年創下近11年新高，光是六都的預售新案總銷金額也高達1.1兆元，他預估今年仍是「量穩、價微揚」格局，在房價續漲下，全國推案總銷可望突破去年2.1兆元，有機會挑戰2.3兆元。

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