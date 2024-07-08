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旺宏6月營收回復雙增 下半年迎接景氣復甦

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。圖／旺宏提供
旺宏董事長吳敏求。圖／旺宏提供

旺宏（2337)今（8）結算2024年6月合併營收為21.78億元，月增0.8%，單月營收連四個月微增，6月首見呈現雙增（月增及年增），營運確已走出谷底，緩步上升。旺宏累計2024年1月至6月合併營收為122.16億元，年減15.9%。

旺宏董事長吳敏求對於今年旺宏營運稍早表示，從旺宏首季營收和毛利率表現，似乎已可看到旺宏營運已到谷底，但工控和ROM產品出貨仍面臨很大的壓力。車用產品前一陣子也進入修正期，但已看到訂單回溫。

吳敏求表示，旺宏首季仍虧損另一原因是研發支出並未止步，導致營業費用增加，他預估旺宏今年研發支出仍會超過60億元，著重更先進的研發產品。

他指出，旺宏的96層3D NAND Flash會包裝成3D ROM的方式，出貨給主要客戶任天堂，預定今年下半年完成送樣，預估明年下半年開始挹注收益。

至於與IBM合作開發固態硬碟（SSD），主要開發300多層的3D NAND Flash搭配控制晶片，估計開發期為期三年，吳敏求未說明產品推出時機，但強調公司的晶圓廠會聚焦生產更多的3D NAND Flash，控制晶片將會委外代工。

吳敏求表示，旺宏的196層3D NAND Flash，一開始還是先出給日本主要客戶，但未來也會開發其他潛力客戶。

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