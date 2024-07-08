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首家有日系書店 TSUTAYA BOOKSTORE 的休息站將落腳埔里

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
最美休息站-「日月町複合式商場」，將於8月1日落腳埔里愛爾蘭交流道。精英開發提供
最美休息站-「日月町複合式商場」，將於8月1日落腳埔里愛爾蘭交流道。精英開發提供

有「台中土地公」封號的精英開發，投資逾10億元歷經三年精心打造，全台第一家擁有日系書店 TSUTAYA BOOKSTORE 的最美休息站-「日月町複合式商場」，將於8月1日落腳於前往日月潭必經之地的南投埔里愛爾蘭交流道。

這座嶄新的生活式體驗商場以生活為概念，志在讓顧客於一個地方同時滿足多種需求，包括逛街、觀賞、休息、用餐和放鬆心靈。精英開發董事長洪乙彥表示：「我們致力於在埔里打造一個世外桃源，延續地方繁榮，創造埔里新價值。」

南投縣長許淑華強調，愛蘭交流道出口的地理位置，對於南投縣的發展至關重要。日月町複合式商場的落成，不僅是南投縣經濟發展的一大標誌，更將為南投帶來新的發展機遇。

目前已知，首批進駐商場店家包括 TSUTAYA BOOKSTORE、日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等。而TSUTAYA BOOKSTORE 日月町店，也將成為全台第12家店鋪。

一踏入埔里新穎全白的美學園區，即讓人心曠神怡。洪乙彥指出，右側建築的三到四樓即是 TSUTAYA BOOKSTORE，以新一代「旅途中的未知書店」為理念，以各式伴手禮為中心的選品，提供旅人們許多驚喜，營造出與城市書店截然不同的風格。

另外，台灣在地品牌馬優嚴選推出 TSUTAYA BOOKSTORE 專屬包裝，可以在空白處寫上祝福，讓送禮送到心坎裡，只限定在日月町店才買的到。

商場同時獨家引進「伊良可樂」、「TOBA TOBA可樂」、「TOMO可樂」等各式日本精釀可樂品牌，以及中部首發的日本人氣食材選物品牌「AKOMEYA TOKYO」，可絕對不要錯過了。

日本人氣食材選物店「AKOMEYA TOKYO」精挑細選來自全國優質調味料、食材、食器與料理道具，來搭配優質米飯。

此外，將結合 WIRED CAFE 打造漫讀空間，以及以台灣人喜愛的早午餐為基礎的菜單，將日式餐食概念「一汁三菜」巧妙融入其中，為日月町打造一系列獨特的菜式。

商場首期占地5,000坪，匯聚了茶茶小王子、囍粉等品牌餐飲，化身為獨家餐車限定店，並設置全台最美的加油站/充電站，以白色為主調，展現極致的素雅之美。遊客們除了能體驗書香世界外，還有更多不同形式的活動於場域發生。

而日月町吉洋物—「浮拉格」，是一隻熱愛放鬆漫活的青蛙。它的形象源自洪乙彥的第一位貴人，是改善洪乙彥個性內向並開啟全新人生篇章的契機。浮拉格以其討人喜愛的外表和山城漫活的態度聞名，不僅代表著現代人往郊區追求的平靜，洪乙彥也希望把自己人生的貴人分享給全世界，才特意選用青蛙當作浮拉格的外表。

首波地景藝術聯合策展團隊「自思創造」，將在園區內展示數座阿尼斯特與浮拉格的充氣裝置藝術品。TSUTAYA BOOKSTORE 總部臺灣蔦屋團隊企劃，則邀請 instagram 上蛙蛙角色短影片爆紅的插畫家 Rachel Liao，繪製期間限定聯名扭蛋商品，以「蛙蛙休假日」為主題，結合文創美學與山城風光，打造專屬日月町的放鬆漫活氛圍。

自然農法栽種，手摘茶葉且屢獲國際獎項的「朝霧茶莊」。精英開發提供
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日系連鎖書店TSUTAYA BOOKSTORE日月町店為全台第12家店鋪。精英開發提供
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融入地方文化元素並重新詮釋產品本質的實驗性品牌「日月本家」。精英開發提供
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