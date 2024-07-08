國際級足球園區落腳南屯 再掀單元重劃區開發熱潮

國際級足球園區落腳台中市南屯區，再掀單元重劃區開發熱潮。市調指出，近期單元五重劃區指名度攀升，加上緊鄰1萬3,000坪高鐵新市鎮生態公園，一動一靜並肩相連，多重滿足現代人對休閒生活的要求，區域房市看俏。

巴黎奧運開幕倒數計時，讓喜愛運動賽事的民眾熱血沸騰，中華隊的選手們也蓄勢待發，近幾年台中市政府積極推廣運動，在各區域打造大型運動設施。

其中，為發展足球運動，更是斥資15.1億元，在單元五重劃區打造全國首座的「台中市足球運動休閒園區」，國際級場館的設立，為區域增添宜居、高質感、綠意開闊的生活氛圍，帶動重劃區的區域發展。

台中市政府指出，足球園區是國家級重要運動建設，預計2025年底完工，除有符合國際標準的主競賽場，還有商業營運空間等，完工後可串連西屯朝馬足球園區，舉辦國際級足球聯賽等國內外大型賽事，助力台灣足球運動發展，有朝一日登上奧運賽事殿堂。

台中市政府在各區域廣設國民運動中心，提供市民運動休閒場域，生活便利性增加，也帶動周遭房市熱度、為周遭房價鍍金，與大型公園綠地一樣成為區域房價保證。

而台中市足球運動休閒園區的設立，同樣讓單元五重劃區指名度攀升，再加上緊鄰1萬3,000坪高鐵新市鎮生態公園，一動一靜並肩相連，多重滿足現代人對休閒生活的要求。

此外，單元五重劃區的交通動線最暢旺，生活機能仰賴公益商圈、黎明商圈等，都是發展完熟的商圈，更能同享日前正式動工的「第一大天地」建設利多，區域增值潛力最被看好，包括精銳、惠宇、豐謙（5523）、聯悅、大城等建商都在單元五布局土地。

事實上，台中市單元重劃區規劃皆為低密度、高綠覆發展，不只質感獲自住客青睞，品牌建商也熱切關注其發展、積極搶地進駐推案。

除了開發近完熟、素地稀缺的單元二、蓄勢待發的單元五之外，已吸引順天（5525）、惠宇、豐邑等建商布局的單元四，近期也有重要土地交易傳出，國泰建設（2501）6月公布以每坪單價75萬元，買下單元四1,035坪角地，業界推估，未來推案價肯定繼續往上攀升。

市場分析，單元重劃區之所以會受到自住客、尤其是高資產族群的注目，關鍵在於區段位置超優越，緊鄰七期、位處南屯都會核心，受惠低密度開發，居住環境是可以擁有兼得綠海、視野、天際線三者合而為一的優勢，也難怪品牌建商積極獵地。

低密度、高綠覆、基地廣闊、棟距大等優勢，是近期全球高端住宅主流趨勢，以10多年前即進駐單元重劃區的精銳建設，就是以打造高端住宅的目標開發，陸續完成多個千坪以上大基地、大花園、高綠覆的作品，展現出精銳對於建築及景觀美學的業績實例，也吸引高資產客群移居單元重劃區。

精銳近期位於單元五的新案即將登場，預告看板一出，不少客戶已熱烈詢問，預計8月公開銷售，全案規劃純3房、零店面，預期將吸引注重生活環境及交通便利的高端客層關注。 全台首座足球運動休閒園區-模擬圖。台中市政府新聞局提供

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