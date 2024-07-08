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年輕人淪為房奴 李同榮痛批：新青安如安非他命、僅3種人受益

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

新青安貸款專案自去年8月1日上路以來受惠貸款戶到2024年5月底，累計核貸5萬7980戶，核貸金額約4281億元，每個月以近500億持續遞增中，隨之也助燃房市啟動另一波甩尾行情。

房市趨勢專家李同榮分析，新青安真正的效益評估，有三種人受益，包括建商餘屋出清、售屋者多賺10%利益及買來轉租的投資客，但也有一種人深受其害，就是年輕人，沒買的望屋興嘆，買的人為了不到10萬元的補助，卻要多花50萬以上，吸收被拉高的房價，等於買或沒買屋的年輕人全部淪為受害者。

李同榮進一步指出，新青安上路10個月以來，吸引近6萬戶以及約4500億的貸款額度，核貸戶佔成屋總交易量達兩成之多，同時也點燃已經降溫的房市，加上今年股市發燒不熄，成屋房價漲幅已達約10%之多，這些超漲的幅度都要購屋者買單，因此推論，新青安雖立意良善，但也引來三成以上假性需求介入，推升房價，致使房市邁入高風險的情況，雖然財政部宣稱只發現1700戶疑似轉租的問題戶，但隱藏在租賃黑市中，最少有5倍之多無法稽查，再加上人頭戶稽查不易，非自住用途的假性需求數量絕對超過二萬戶，這對市場機制將造成扭曲變形的惡果。

李同榮認為，新青安專案推動至今，真正受益的有三種人。

第一，建商餘屋趁勢出清：2022下半年到 2023前三季預售市場一共累積將近十萬戶以上的餘屋，無論完工與否，都在近一年當中，趁著房市甩尾行情而順利出脫，建商利用新案促銷低自備款拉高行情，同時也順勢掩護舊案餘屋在比價優勢中出清。

第二，售屋者一年內多賺10%增值價差：近一年房價甩尾行情中，房價漲幅達10%之多，換句話說，晚賣一年的售屋者多賺了百分之十的超額利潤，在2021年房地合一2.0的重稅上路二年後出售的買方，須繳的35%稅金，大半已經由購屋者間接轉嫁買單。

第三，轉租者坐收補貼之利：無論是否人頭戶，轉租者不但坐收貸款補助優惠，又可以5年寬限拉高槓桿，以租金繳息綽綽有餘，5年後獲利出脫還可避開房地合一2.0重稅，同時還可以公益房東之名免除囤房稅，再獲裝潢補助與所得稅減免，可謂一擧三得。

李同榮痛批，新青安專案有如新青年安非他命，不自量力的年輕人將在5年寬限期的甜頭上踏入可能成為房奴的惡夢，而真正剛需自住的年輕人為了3年不到10萬元的利息補貼，卻被超漲10%的房價狠狠的被迫多付出50萬以上的代價，以多付50萬卻換到低於10萬的補助，虧的還是真正自住剛需的年輕人，至於暫時根本沒有能力購屋的年輕人而言，高漲的房價更是只能望屋興嘆。

李同榮表示，無論是自不量力投入新青安的年輕人，或是有能力投入新青安的剛需自住的年輕人，抑或是暫時沒能力購屋的年輕人，幾乎都成為新青安專案的受害人。

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