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北北基桃TPASS上路滿周年 這台鐵車站漲最多

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北北基桃 TPASS 通勤月票上路滿一周年，部分台鐵車站周邊房市表現也因 TPASS 而有所提升。永慶房產集團比較 TPASS 上路前後北北基桃台鐵車站周邊1000公尺內房市價量表現，汐科車站及板橋車站周邊住宅最為熱銷，平均每天可以成交一戶以上，交易量有明顯增幅。若比較 TPASS 上路後各車站房價表現，以中壢車站、台北車站、內壢車站房價漲幅最明顯，漲幅逾一成。

TPASS 上路以來，汐科車站周邊房市交易量達385戶名列第一，與前年 TPASS 未上路的同時期比較，交易量年增率高達12.2%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台鐵汐科站位於新北市汐止區，車站鄰近科技園區，到達汐止市中心也相當便利。若要前往台北市，搭乘台鐵大約五分鐘就能到達南港車站。汐科車站周邊房價平均4字頭，相比於南港的高房價，加上台鐵轉乘捷運的便利，也吸引不少在台北就業的購屋買方。未來捷運汐東線完工通車後，有機會進一步吸引更多台北購屋族的關注。

位於新北市的板橋車站，周邊房市累計362戶交易量排名第二，比較 TPASS 上路前後，交易量增幅達20.7%。陳金萍指出，板橋車站是新北市的政經中心，不僅區域生活機能相當完備，更匯集台鐵、高鐵、捷運、客運、公車等交通機能於一地，成為新北市房市的核心區域。TPASS 上路之後，提供通勤民眾更多實惠的方案，也為當地房市增添一項利多。

在房價部分，台鐵中壢車站表現最佳，TPASS 上路後房價漲幅高達16%，台北車站15.2%次之，內壢車站則以13.7%位居第三。陳金萍說明，中壢車站、內壢車站平均總價均落在1,000萬元內，房價相對實惠。

中壢車站現有生活機能相當完善，搭乘台鐵約五十分鐘可以到達台北，未來鐵路地下化、捷運機場線、捷運綠線延伸中壢等重大建設完工，也將使中壢車站成為新的交通樞紐與商業重心，可望帶動更多人潮移入。而內壢近年受到桃園、中壢買方外溢影響，住家需求增加，內壢車站周邊既有生活機能完整，加上 TPASS 政策利多加持，房價明顯上漲。

台北車站是台北的重要交通樞紐，在交通上有六鐵共構的絕佳優勢，受惠西區門戶計畫，在台北雙星、中華郵政塔等指標開發案推動下，預期引入商務、旅宿、百貨需求進駐，住宅需求隨之增加也推升周邊房價。

資料來源:永慶房產集團
資料來源:永慶房產集團

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